台積電股息入帳「他秒捐5萬」　實領金額太驚人！網嗨：實屬難得

▲神人領到44萬股息，大方拿5萬捐給公益團體。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者劉維榛／綜合報導

一名網友曬出超狂入帳單，他一口氣收到台積電44萬元股息後，立刻捐出5萬元做公益，同時也透露持有75張台積電，市值約1.4億元。文章曝光後，大票網友驚呼「乾爹」、「實屬難得，活該你能擁有財」。另外，面對大家追問投資成本，原PO也大方透露平均每張約149元。

一名網友在Threads分享，9日收到台積電股息，他二話不說就捐了5萬元做公益。同時還附上持有股數與網銀入帳明細，分別為75,050股、實領股息為440,796元。

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而昨天台積電收盤價1955元，原PO目前持有75,050股來算，擁有市值約1億4672萬2750元。

文章曝光後，引來萬名網友狂喊乾爹，「44萬股利帳面上破一億以上了！大老」、「夭壽…我工作10個月不吃不喝，還沒轉這麼多股息」、「股息就有44萬，台灣有錢人真多」、「有神快拜，台積電董監事有的持股都沒你多」、「本文最大的重點在，你有收益但也很大方捐錢，實屬難得，活該你能擁有財」。

也有股民好奇追問，「平均台積電是買在多少呢？」「不問賺錢，請問是否大賠過？」原PO大方回應，每張平均約149多元，「剛出社會賠過20萬，那時年薪70萬左右，其實也還好」。

每股配發6元！張忠謀領7.5億、魏哲家領4330萬



事實上，台積電這次每股配發6元現金股利，台積電創辦人張忠謀共持有12.5萬張股票，算一算就有7.5億元股息入袋；而現任董事長魏哲家則持股7217張，可領4330萬元股息。