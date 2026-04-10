嘉義查獲黑心繁殖狗場！小狗只能發出氣音　檢查驚見「聲帶被割了」

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所3月間於水上鄉會同警方與政風單位查獲黑心繁殖狗場，部分沒入犬隻經送嘉義大學獸醫學院專業檢查，竟發現咽喉處聲帶組織缺失，疑似曾接受割聲帶手術，喪失重要發聲器官功能，此外，嘉畜所去年11月民眾通報犬隻追車咬人所帶回的米格魯犬，竟也發現疑似遭割聲帶，對此，嘉畜所已將案件移送偵辦，呼籲民眾以認養代替購買，杜絕黑心繁殖場。

▲嘉義縣查獲兩起犬隻疑似遭割聲帶案，相關人等遭移送偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉畜所指出，第一起水上鄉黑心狗場於今年3月查獲，現場共飼養63隻，包含柴犬、法鬥、巴哥、馬爾濟斯等犬種，甚至還有卡司羅、巨型貴賓等稀有犬種，飼養環境髒亂狗便推積如山，已全數沒入並安置於動保園區，部分疑似近親繁殖導致體弱多病，為求慎重，嘉畜所將僅發氣音的犬隻送驗後竟疑似遭割聲帶，場主辯稱不知情，無法交代來源與流向，讓動保人員無從查辦。

第二起案件發生於太保市春珠里，民眾於去年11月通報犬隻追車咬人，嘉畜所捕抓1隻米格魯並找到洪姓飼主，細心動保員發現犬隻疑似無法發聲，送驗聲帶亦有疑似手術後瘢痕，飼主表示他自112年從其他犬舍接手時外觀正常，對聲音狀況不清楚，為釐清轉讓情形，已函請台南市動物防疫保護處協助查察。

針對這2案疑似黑心繁殖場割聲帶案件，嘉畜所指出，兩案皆由嘉畜所會同政風室前往稽查，涉及動物保護法刑責部分，由政風室進行行政調查，檢具相關證據資料，移送地檢署偵辦。

嘉畜所表示，依據動物保護法規定，任何人不得販售特定寵物，擅自經營特定寵物繁殖場、買賣或寄養業者，可處10萬元至300萬元罰鍰並得沒入動物。而同法第5條第2項第11款規定，除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術；第6條亦規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反前開兩條規定者依同法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。