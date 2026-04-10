台中狼處長性騷6女遭免職！竟火速「考進交通部」　懲戒法院出手了

▲台中市公共運輸與捷運工程處長張應當涉嫌性騷多名女下屬，因此遭記過免職。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）

記者莊智勝／台北報導

台中交通局所屬公共運輸及捷運工程處前處長張應當涉嫌長年性騷女下屬，包括強摟、摳手心、耳邊吹氣等，甚至噁稱「看到你會癢」，造成女下屬身心受創，至少有6人受害，全案遭議員踢爆後，張遭記兩大過免職。未料張應當2025年馬上參加國家考試，錄取並分發至交通部高速公路局服務，還得以銜接職等、年資等；監察院今年將張彈劾，懲戒法院合議庭火速裁定張應當停止職務。

張應當自2020年6月擔任台中市公捷處長，但任職期間卻涉嫌性騷擾至少6名女職員。議員踢爆，張應當在辦公室強摟女員工、拉手、摳手心，還說「我看到你會癢」、「我真的喜歡妳」，受害女子當下覺得極度噁心，想要離開，但卻遭張應當抱住，還在耳邊吹氣，受害女子鼓起勇氣明確表示拒絕「處長不可以這樣」，隨後崩潰逃離。

張應當噁行曝光後，遭記兩大過免職。未料張應當2025年隨即參加國家考試，成功通過並分發至交通部高速公路局服務。監察院今年2月提案彈劾張應當、以及涉嫌包庇的交通局長葉昭甫。懲戒法院合議庭火速裁定張應當停止職務。

合議庭認為，張應當擔任台中市公捷處長時，濫用其機關首長權勢地位，對該處同仁性騷擾及職場霸凌，造成多名被害人人格、名譽、心理之嚴重侵害，不法行為持續逾2年，致該職場工作環境惡化，嚴重侵害所應享有之權益，爰依法彈劾。

而張應當經免除職務後，再參加國家考試，錄取並分發至交通部高速公路局服務，自民國114年12月30日起因訓練合格擔任該局管理組工程員，並敘薦任七職等年功俸六級590俸點。然法官調查，張應當所涉為對多數同仁性騷擾、職場霸凌，具有反復實施性質，情節重大，已經行政機關認定不具公務員適任性，即便再以考試及格分發擔任公務員，其不適任性難於短期改變，對政府聲譽之損害將持續，其所涉違失情節確屬重大，有先行停止職務之必要。可抗告。