「內線穩賺」誘6旬婦匯款　內埔警聯手銀行保她10萬血汗錢

▲內埔警方會同行員阻止李姓婦人被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」為誘因行騙，屏東一名6旬婦人險些受騙匯出10萬元，所幸銀行行員機警察覺異狀並通報警方，內埔警迅速到場查證，成功攔阻匯款，守住民眾血汗錢。

內埔警分局內埔派出所警員林彥丞、李智鈞，日前上午10時許接獲110通報，指華南銀行內埔分行行員透過「打詐E點通」QR-CODE報案，現場有民眾疑似遭詐騙，請警方到場協助。

警方趕赴現場後了解，發現6旬的李姓婦人，當日上午至銀行臨櫃欲匯款新臺幣10萬元。行員在關懷提問匯款用途時，發現其手機對話內容疑有異狀，甚至出現指示「向行員稱匯款是旅遊用途」的訊息，驚覺可能為詐騙，立即通報警方。

警方進一步查證，李婦表示係透過雲林縣友人介紹投資訊息，並在LINE上認識一名自稱「Dona Yang」的女子，對方聲稱掌握股票內線消息，並保證獲利、穩賺不賠，因此才決定匯款投資。員警檢視相關對話紀錄後，確認為典型投資詐騙手法，隨即耐心向李婦說明詐騙慣用話術與風險，經反覆勸說後，成功讓其打消匯款念頭。

內埔警分局長江世宏表示，近期警方積極推廣「打詐E點通」APP，民眾及金融機構行員只要發現可疑提、匯款情形，可即時掃描QR-CODE連線110報案，警方將迅速到場處理。他也呼籲民眾，凡遇標榜高報酬、保證獲利的投資訊息務必提高警覺，多方查證，以免落入詐騙陷阱。