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綠批共軍軍演打臉鄭麗文「和平之旅」　王鴻薇嗆：台灣在黃海嗎？

▲▼立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文這次以「和平之旅」之名赴陸訪問，但北京今（9日）宣布在黃海實施「實彈射擊」；遭民進黨批評，鄭麗文「種下的和平種子」還沒發芽，就被中共當成砲彈射擊，直接打臉國民黨。對此，國民黨立委王鴻薇表示，跟台灣有關係的是台海，把黃海的實彈射擊，說成是「送給鄭麗文的和平大禮」就是故意的，請問台灣在黃海的海域嗎？把地圖拿出來看一下好嗎？

針對鄭麗文訪陸，今天上午和中共總書記習近平會晤，王鴻薇表示，鄭習會具有歷史性的意義，和平是大家共同的共識，全國老百姓都在看，鄭習會能夠為台灣帶來什麼樣的和平曙光。

對於北京突然宣布要在黃海實施實彈射擊演練，有部分媒體及綠營人士批評這是打臉鄭麗文的「和平之旅」，王鴻薇反駁，跟台灣有關係的是台海，把黃海的實彈射擊，說成是「送給鄭麗文的和平大禮」就是故意的，請問台灣在黃海的海域嗎？把地圖拿出來看一下好嗎？

另，國民黨9日集體缺席軍購協商，國防部長顧立雄罕見哽咽，希望大家支持國軍，守住得來不易的民主自由，王鴻薇表示，顧立雄平常給人感覺都是冷冷的一個人，這時候突然變成熱血部長「還蠻有戲的」，可是在之前國民黨團已經提出了「3800億加N」的國防特別預算，也會堅持「3800億加N」。

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