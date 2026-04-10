Threads誘13歲女滾床「想看福利」誘拍裸照　還嗆：外流露臉的

▲新北陳姓男子誘未滿14歲少女發生性行為，討裸照遭拒竟恐嚇外流遭起訴。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名陳姓男子透過社群平台「Threads」結識一名未滿14歲的少女，不僅將其帶回淡水住處發生性行為，事後更引誘少女拍攝裸照。隔日陳男再次邀約遭拒，竟以公開裸露影像作為要脅，致使少女心生恐懼。全案經少女母親發現並報警後，士林地檢署偵結，依《刑法》與《兒少性剝削防制條例》等罪將陳男提起公訴。

去年2月間，陳男於網路上認識年僅約13歲的小花（化名），明知對方為未滿14歲之未成年人，仍於2月11日下午1時許，要求小花前往其位於新北住處，並在小花同意下於房間內發生2次性行為。同日晚間10時許，陳男又透過通訊軟體Line以「想看福利」為由，引誘小花自行拍攝裸露胸部的性影像傳送給他觀看。

隔日上午11時許，陳男食髓知味再次透過Line邀約小花前往住處，在遭到拒絕後竟惱羞成怒，傳送「那我傳出去了，畢竟你沒做到，我傳露臉的好了」等訊息恫嚇。此舉讓小花心生畏懼，隨後向母親坦承此事，並由母親向警方報案處理。

檢警偵辦期間，陳男雖坦承發生性關係與傳送恐嚇訊息，卻狡辯稱「僅在外圍摩擦，沒有放入」。但檢警據雙方的Line對話紀錄，以及醫院開立的驗傷診斷書（證實處女膜有撕裂傷），不採信陳男的辯詞。

更令人震驚的是，警方調查發現，陳男在犯下本案前夕（同年1月19日至24日間），才剛透過手機遊戲以相同手法引誘另一名未滿13歲被害人拍攝性影像，並以外流影像威脅，才遭警方移送偵辦，顯見其惡性重大。

檢察官認陳男涉犯《刑法》第227條第1項「對於未滿十四歲之人性交罪」、第305條「恐嚇危害安全罪」，以及《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第2項「引誘使少年拍攝性影像」起訴，犯意各別、行為互殊，建請法院予以分論併罰。

一、性侵害事件警語範例:

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。

(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。