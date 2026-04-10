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伊朗數千人示威　最高領袖：為烈士鮮血尋求補償

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲伊朗民眾集會悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗全國各地9日舉行大規模集會，數千人走上街頭悼念前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。與此同時，其繼任者穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）發布強硬聲明，宣稱絕不會在即將舉行的停火談判中退縮，不求戰，但也不放棄自身權利，將針對伊朗承受的損失與烈士鮮血尋求補償。

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

伊朗全境集會數千人上街　悼念哈米尼

半島電視台、耶路撒冷郵報報導，根據伊朗國營電視台畫面，全國悼念集會在9日當地上午9時40分，這個時間點正是2月28日哈米尼在德黑蘭住處遭美國與以色列空襲身亡的時刻。伊朗西北部烏爾米邦（Urmia）、東北部戈爾甘（Gorgan）到首都德黑蘭，許多民眾手持哈米尼的肖像走上街頭。

這場戰事不僅終結哈米尼30多年的統治，更點燃當前席捲整個中東的戰火。由於戰事未歇，伊朗至今未為哈米尼舉行國葬。

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

穆吉塔巴：不放棄伊朗權利　荷莫茲管理升至新階段

9日這天，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴透過官媒發表公開信，讚揚伊朗人民所展現的堅定立場，強調人民已成功把哀悼轉化為史詩般的抗爭。他的態度極其強硬，聲稱伊朗不會放棄任何自身權利。

公開信提及，「伊朗並不尋求戰爭，但絕不會放棄自身權利，並將所有的『抵抗陣線』視為統一整體」，儘管面臨敵人侵略並遭受損失，伊朗仍脫穎而出取得勝利，伊朗作為強權崛起及全球傲慢勢力（global arrogance，指西方強權）的衰落在眾人眼前已是顯而易見的事實，

穆吉塔巴呼籲支持者繼續示威抗爭，即使是在停火期間，這些行動也至關重要。他除了對內喊話，更向鄰國發出嚴厲警告，稱伊朗將針對所有損失以及烈士鮮血尋求補償，並預告把荷莫茲海峽的管理提升至新階段。

▼穆吉塔巴呼籲支持者繼續示威抗爭。（圖／路透）

▲▼伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

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