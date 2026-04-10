清泉崗旁社區命案真相曝！竟是妻搞上21歲小王　夫水果刀殺情敵

▲清泉崗機場旁社區去年發生兇殺案，死者黎男（圖中）當時中刀驚恐逃命，兇手范男今開庭認罪。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市清泉崗機場旁的一處寧靜社區去年10月發生殺人案，范姓男子疑似發現太太跟死者黎男同住，抄起一把水果刀往黎的胸口刺擊，黎男最終倒臥馬路上慘死。今日開準備程序庭，范男認罪，僅對量刑有爭執。

去年10月24日凌晨4點多，大雅區清泉崗社區的寧靜小巷，有民眾報案發現有人倒臥在血泊中，且事發前有聽見爭吵聲音，結果救護人員到場，發現人已經無呼吸心跳，送醫後仍於5點多宣告不治死亡。

經查，死者黎男（越南籍，21歲）是外籍移工，住在該小巷第一間的透天出租套房內，經警方鎖定兇嫌為移工范男（越南籍，32歲），前往太平、大里一帶搜索，查緝到協助藏匿范男的5名失聯移工，隨後才在大里一處藏匿處將人逮捕送辦。

▲▼事發地點就在清泉崗機場對面的寧靜社區內。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》當時掌握事發監視器，只見穿著帽T、短褲的黎男，從宿舍小門離開後，往巷弄深處走去，還往宿舍門口望，疑似在害怕兇嫌追上來，後來跌倒在地，又快速爬起操作手機，但走沒幾步再次跌倒，還全身抽搐，再次奮力爬起後，可見地面沾滿血跡，黎男整個人又撞擊車輛，就再也沒起身過。

全案經檢方偵結，依殺人罪起訴范男，預計由國民法官審理。今日台中地院行準備程序庭，范男表明認罪，並無意見，當時使用的水果刀，是從黎男跟太太同住的房間內拿起使用，僅針對量刑爭執。