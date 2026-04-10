渡劫飛升失敗？神秘巨大爆炸聲震撼北高雄　網友驚嚇歪樓

▲高雄市警察局左營分局表示沒有接獲報案。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄今（4）日清晨5時50分左右，左營、楠梓、橋頭、仁武，甚至連鳳山、三民、前金、燕巢一帶，都有不少民眾幾乎在同一時間聽到一聲超大巨響，聲音大到有人以為是打雷、有人以為是飛彈，還有人直接從睡夢中驚醒，有網友在臉書社團發問，導致整個社團臉書一早就陷入「剛剛那聲到底是什麼」的大型推理猜測現場。

最早有位網友在臉書社群《左營楠梓人》發文表示，清晨5時50分左右在左營聽到「巨大爆炸聲」，忍不住上網詢問「有人知道發生什麼事嗎？」結果貼文一出，大批網友瞬間湧入留言，從左營、楠梓、橋頭、高大特區、右昌、凹子底、漢神巨蛋，到仁武、岡山、燕巢都有人跳出來說「我也有聽到」，還有人強調不只聲音大，甚至連窗戶都震了一下，現場感十足。

有網友說，自己原本以為是打雷，但走去陽台一看卻是「晴空萬里」；也有人直言，當時還有回音，聲音大到不像一般雷聲。另有還有人表示，自己住在高大特區，家裡狗狗在巨響前30秒就突然站起來盯著窗外，一副很害怕的樣子，接著就聽到那聲「碰」，讓他當場起雞皮疙瘩。

而整串留言裡，猜測版本也越來越歪，越看越像高雄版都市傳說。有人猜是大卡車爆胎，有人懷疑是海軍水中爆破，也有人認為可能是戰鬥機音爆；還有人直接神回一句「誰渡劫失敗了？」另有人接著補腦成「渡劫飛升失敗」，讓原本有點緊張的氣氛瞬間歪樓，整串留言區秒變大型修仙現場。

不過，雖然留言笑料滿滿，但也看得出來不少民眾是真的被嚇到。有人說，自己當時正在社區散步，巨響一出，草地上的白鷺鷥跟樹上的麻雀瞬間四散亂飛，他還一度以為飛彈來了；也有人說，自己住在左營軍港旁邊，聽到時真的以為出大事。甚至連原本還以為只是自己聽錯的人，看到一整串留言後也忍不住說，「所以原來不是我聽錯喔？」

截至目前為止，這聲清晨巨響到底從哪裡來仍是「無解」。記者也求證高雄市消防局，消防表示並沒有接獲相關災情報案，同時也問了左營分局，也得到相同答案，不過雖然沒有報案，但的確是有這起聲響，但這起聲響究竟從何而來？

根據掌握，應該與軍事演練有關，並非是公安意外或是重大災害所造成的聲響，至於實際進行什麼演練，則屬軍事機密。只是這一聲巨響，已經讓網友從打雷、音爆、海軍操演，一路猜到爆胎、飛彈，甚至渡劫飛升、放屁版本通通出籠，也讓這起「高雄清晨神秘巨響事件」，意外成了今天一早最懸疑、也最熱門的地方話題。