高市早苗宣布「加碼釋出」20天份國家石油儲備！　5月上旬啟動

▲高市早苗宣布，日本政府將於5月釋出第二波國家石油儲備。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

面對中東局勢持續動盪，日本首相高市早苗10日主持關係閣僚會議，宣布將於5月上旬啟動第二波國家石油儲備釋出計畫，規模達約20天份，全力確保國內石油供應無虞。

根據《日本放送協會》報導，高市在會議中強調，政府已積極推進繞過荷莫茲海峽的替代採購路線，目前石油供給「已有望確保到跨年」。據了解，替代方案包含從沙烏地阿拉伯西側紅海出口，以及繞道阿聯酋東部港口等路線，藉此降低對高風險海域的依賴程度。

即便如此，當局仍決定推出第二波備蓄釋出，以防萬一。高市表示，為了確保國內石油供應穩定，將自5月上旬加碼釋出第二波國家石油儲備，約20天份。

除了石油供給問題，高市也在會議中點名其他能源缺口。她指示經濟產業大臣赤澤亮正與國土交通大臣金子恭之，全力排解建築塗料用稀釋劑的供給緊張問題。

赤澤經產相在內閣會議後記者會上表示，「燃料及石油產品在全日本整體層面已確保足夠的需求量，今後也將全力持續確保供給，並逐一消除分配不均與流通堵塞等問題，確保民眾生命、日常生活與經濟活動不受影響。」

他同時說明，後續備蓄釋出天數將視替代採購進展彈性調整，若替代方案順利推進，釋出規模可能縮減。

根據《共同社》報導，此次石油儲備釋出早從3月中旬便已分階段展開。第一波釋出涵蓋民間與國家儲備合計約50天份，其中由國家保管的30天份預計於4月底前在全國11處石油基地完成釋出。儘管美伊已達成停火協議，但荷莫茲海峽能否恢復安全通行仍充滿變數，石油業界因此主動向政府請求，於5月展開第二波加碼行動。