開車上國道安全帶繫腋下...挨罰3000　「因為生病」法官信了

▲彰化一男子行經國6未繫安全帶遭開罰3000元，他以「罹患肺癌裝人工血管」為由提出行政訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉品辰／台中報導

巫姓男子去(2025)年9月在國道6號行駛時，被警方拍到未依規定繫安全帶，遭開罰3000元，他不服提起行政訴訟，主張自己罹患肺癌、左胸裝有人工血管，安全帶壓迫會造成疼痛，只能暫時將安全帶移至腋下。台中高等行政法院審理後認為，巫男確有特殊身體狀況，判決撤銷罰單。

判決指出，2025年9月28日下午1時9分許，巫男獨自駕駛自用小客貨車從彰化永靖前往日月潭散心，行經國6西向28.7公里處時，被國道公路警察局員警認定「駕駛人未依規定繫安全帶」開單舉發，案件移送交通部公路局臺中區監理所後，監理所於同年12月23日裁處3000元罰鍰。

巫男不服裁罰提起行政訴訟，表示他因罹患肺癌，先前接受化學治療，並在左上胸植入人工血管，醫院建議植入後避免壓迫左胸部位，而安全帶長時間壓在左胸上會產生刺痛，因此才暫時將安全帶移到腋下位置，並非完全未繫安全帶，待身體狀況好轉後仍有恢復正常使用。

不過監理所答辯指出，巫男當初提供的醫療文件只能證明他確有病況，但未能證明其「無法或不適宜繫安全帶」，且依警方採證照片顯示，駕駛人左肩至胸前確實沒有安全帶繫掛痕跡，因此認為違規事實明確，裁罰並無不當。

台中高等行政法院審理後表示，從警方照片來看，巫男確實沒有依規定繫安全帶，但他確實罹患肺癌並在左胸植入人工血管，法院也函詢醫院，院方回覆表示，患者在手術初期局部可能出現疼痛，醫療建議也包含減少壓迫並可視情況調整安全帶鬆緊度，法院認為的確存在可阻卻責任的特殊情況，判決撤銷原裁罰。