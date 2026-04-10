鄭麗文老公遭爆曾是「抓耙仔」　野百合世代曝情治單位「狂盧」往事





▲鄭麗文與駱武昌昔日前往中國雲南返鄉探親。（圖／翻攝滇商會）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文丈夫駱武昌，近日遭媒體指是國民黨威權政府時期被情治單位放在校園的「佈建運用人員」，是協助情治人員蒐集資訊的「抓耙仔」，引發議論。對此，「野百合學運」世代一員的行政院不當黨產處理委員會專任委員許有為9日表示，昔日情治單位接觸異議學生的情節，也曾經發生在自己身上。他也詳細分享了這段往事。

根據《鏡報》報導指出，在國家檔案館的網站上就可查到，一份1988年8月17日發出的公文，主旨為「請核准台大學生駱武昌為佈建運用關係，請鑒核」，公文提到，駱武昌的簡單個資，並報告人脈關係不錯。對駱武昌的佈建計劃為「擬先將駱武昌列為運用關係，化名馬超，俟觀察渠活動能力，工作績效，安全狀況等做綜合評估後，再報請鈞局核准列為內線佈建」。

對此，行政院不當黨產處理委員會專任委員許有為也發文談到此事，從工作中接觸的史料判斷，這份史料應當是真的。（為避免讀者受不具名的報導誤導，這篇貼文，只提到這份史料應該是真的，並未提到史料內容提到想要吸收、化名佈建的學生被吸收了）史料中發生，由自稱教育部張教官打電話接觸異議學生，可能還有進一步的佈建等情節，也曾經發生在自己身上。

許有為回憶，那是1987年9月間，還不是大一新生的自己，正享受前所未有長達三個月的快樂暑假，準備迎接開學。剛剛恢復活動的大學新聞社，將自己和後來成為他家一分子的那位，與另一位大一新生同學，一同刊載於復刊的大學新聞上，宣告堂堂復出的幹部名單上。

許有為表示，結果，據說，教育部和北一女再加上成功高中，大概電話打到線路快要燒起來，紛紛想要弄清楚事實。

許有為指出，就在大學新聞復刊第二個禮拜，某晚10點就開始了某自稱教育部張教官的人士，定時打來想要邀約他一起吃飯，和他談談為何會加入大學新聞社那種「偏激學生團體」。

許有為指出，當時這位張教官於是天天晚上10點準時打電話到他家，他跟該教官盧了一個禮拜，沒答應吃飯。後來是自己的媽媽受不了，直接搶過電話，說了一大段類似「我是新竹中學三民主義名師，跟你一樣姓張，我兒子很愛國，就算你告訴我，我兒子加入的社團是共產黨的組織，我還是相信我兒子愛國，請你以後不要再打電話來騷擾他，特別是你是一個成年人，應該要懂點電話禮貌，不要在九點半以後打電話到不認識的人家裡，這是很基本的教養，你天天在10點打來，顯得你很沒教養」。

許有為說，從那晚起，教育部張教官就沒打過電話給自己，自己也無從成為另一個馬超、班超、什麼碗糕超。然後，從那晚起，自己是真心誠意覺得「許媽媽真的很猛」。