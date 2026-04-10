有異音？總預算仍未排審　藍委喊話：立院應負責審查、民主不要空轉

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今年度中央政府總預算卡關逾200天，國民黨團上周開會時，有多位藍委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，甚至傳出今（10日）院會就將放行總預算付委，但根據稍早公布議程，並未排入總預算案，且另有民眾黨團提案延會到7月31日。國民黨立委張智倫於院會國是論壇發言時表示，朝野各黨與行政機關回到憲政分際、尊重預算審查制度，立法院也應該本於專業與責任，審查每一分一毫，為人民看緊荷包，讓民主不要空轉。

張智倫表示，中華民國是憲政民主國家，權力分立、互相制衡，立法院監督行政院不是要製造對立，是要避免行政權無限擴張、為全民納稅人把關，這是國家長治久安根本，國際局勢快速變化，經濟產業轉型壓力加劇，以及國安、社福推動的各種挑戰，每筆預算都要用在刀口上。

張智倫指出，正因如此，立法院依法審查總預算絕非刁難行政機關，而是履行憲政賦予的監督責任，確保納稅錢不被濫用，民主法治建立不易，行政機關依法行政、立法院嚴格把關，天經地義，每一筆預算都應該被公開透明檢驗、理性專業審查，這是立法院不能退讓的責任。

張智倫強調，預算審查不是政治口號競賽，不是誰聲音大就有道理，行政與立法之間當然可以有不同立場，但不可以把依法監督、合理刪減抹黑成癱瘓施政，真正成熟民主應該在制度下彼此尊重、理性辯論，讓國家資源配置更有效率。

張智倫呼籲朝野各黨與行政機關回到憲政分際、尊重預算審查制度，停止把立法院監督污名化，行政院應該誠實面對預算編列內容、向國人說明清楚，立法院也應該本於專業與責任，審查每一分一毫，為人民看緊荷包，讓民主不要空轉，讓政府真正為人民負責。