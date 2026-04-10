寵物用藥新制喊卡！農業部拍板延後上路　改公告制+雙軌購藥

記者許敏溶／台北報導

寵物用藥新制原預計今年7月1日上路，但受到各界關注。農業部今天召開會議取得初步共識，為解決動物藥品登錄不足問題，將登錄制改為公告制，並採雙軌制購藥，未來會持續蒐集意見，辦法還沒修好前不上路，且多數代表贊成延後，故新制將延後實施，現在算是過渡期，要確保動物用藥供應不能中斷。

▲寵物用藥新制原訂7月1日上路，經溝通投票後確定延後。（圖／達志示意圖）

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由於寵物生病缺乏藥醫，獸醫界呼籲開放寵物使用人藥，寵物用藥新制原預計今年7月1日上路，但引發獸醫與飼主不滿。農業部今天下午邀集衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會等單位，召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，徵詢各界意見。農業部次長杜文珍會前接受媒體聯訪時表示，尊重會議的決定。

▲農業部防檢署今天召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，會中表決延後實施。（圖／農業部提供）

現場與會代表各有擔憂之處，包括獸醫師即使開立購藥證明，仍無法從藥局取得管制藥品，以及在急診、夜間、針劑、偏鄉或低頻藥品，若獸醫師無法即時取得恐影響動物救治，且包括氧氣等醫用氣體，在藥局少有儲備，且因體積龐大運送困難，獸醫師無法及時自藥局叫貨。

杜文珍指出，若要推動這個辦法，要確保醫療獸醫師取得動物用藥的合理性與方便性，從辦法公告至今，登記成為動物藥品僅有144項，數量確實不多，若動物保護藥品登記不如預期，導致獸醫師取得有窒礙難行，不管是如期執行或必要延後，最大前提是要動物取得藥品必要方便，畢竟動物的生命權及醫療權不能打折。

杜文珍表示，「動物保護藥品」登錄實施過去兩年，原先品項清單內的701項，僅有144項取得登錄，雖然程序簡化了，也投入人力去協助，但結果不如預期，包括防檢署、食藥署，等單位也積極討論，與其等待藥商來申請，行政機關可主動提供協助，所以經過討論，建議將登錄制改為公告制。

不過，由於現場代表意見多，後來由主席杜文珍提案進行表決是否延後實施，最後有約4分之3與會者贊成延後。杜文珍表示，未來會持續蒐集各界意見，在辦法還沒修好之前不上路，因為大家投票贊成延後，故原訂7月1日上路時間將延後，現在算是過渡期，但要確保動物用藥供應不能中斷。

▲▼研商「寵物用藥新制」，農業部說明。（圖／農業部提供）

▲▼研商「寵物用藥新制」，農業部說明。（圖／農業部提供）