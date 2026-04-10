同馬習二會場地！「鄭習會」11點登場在人民大會堂「東大廳」

▲「鄭習會」會見地點在「東大廳」，與「馬習二會」同一個會談聽 。（圖／翻攝 新聞聯播）

記者陳冠宇、任以芳／北京-台北報導

北京人民大會堂今日（10日）上午舉行外界矚目「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文將與中共中央總書記習近平在「東大廳」舉行會見。「東大廳」也是舉行2023年「馬習二會」地方，該廳見證香港、澳門回歸以及中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫的歷史性握手。此前，習近平與美國前總統拜登的視訊會議也是在這裡舉行。

時隔10年，國共最高領導人再次會見交流，會見地點就在北京人民大會堂「東大廳‌」，又稱‌國賓會談廳‌，位於人民大會堂二層東側，佔地面積約 1120 平方米，是大陸最高領導人與外國元首、政府首腦舉行正式會晤或會談的核心場所，也是黨中央、國務院舉辦重要會議及紀念活動的場地 ，被次為大陸作為國家級外交活動的重要舞台，見證了大陸官方外交史多個重要時刻。

人民大會堂除外界所熟知的「金色大廳」、「萬人大禮堂」，港澳台在內的34個省市區皆有會議廳。這次大陸官方選擇的「東大廳」曾見證香港、澳門回歸以及中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫的歷史性握手，此前，習近平與拜登的視訊會議也是在這裡舉行，去年「反分裂國家法20周年」也是在「東大廳」舉行。

2023年前總統馬英九二次出訪大陸，備受外界關注的「馬習二會」也正式在北京人民大會堂內舉行。在雙方會面前，北京官方保密到家，直至最後一刻，馬英九參訪團記者進入人民大會堂等待時，才確認安排的會面場地為「東大廳」，跟外界猜想的「福建廳」有差異，主要降低政治敏感。

▲人民大會堂東大廳內的《幽燕金秋圖》。（圖／翻攝微博）

東大廳內掛有大會堂內最大幅的畫作《幽燕金秋圖》，長16公尺、寬3公尺，畫作上有中共前領導人毛澤東《浪淘沙．北戴河》一詞，內容呈現北戴河老龍頭到居庸關一帶的秋景，遠處群山連綿、長城矗立其上，藉以彰顯大陸大國氣勢。

據知情人士透露，鄭麗文與習近平會談內容將聚焦在九二共識、中華民族、兩岸和平等議題，推估「鄭習會」應在上午十點至十一點左右舉行。