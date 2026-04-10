孑孓躲不掉！台南無人機防疫升級　違者最高罰1萬5千元

▲林榮川副秘書長到場慰勞第一線防疫人員，並肯定團隊辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



隨著氣溫逐漸升高，病媒蚊活動進入高峰期，台南市政府登革熱防治中心正式啟動今年首場無人機巡查防治行動，根據監測資料顯示，2026年第13週誘卵桶平均陽性率達18.23%，較上週及去年同期皆呈現上升趨勢，顯示病媒蚊密度增加，防治工作刻不容緩。

登革熱防治中心指出，市府延續去年創新模式，與消防局合作推動「無人機巡查防治登革熱計畫」，自4月起針對東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區及新營區等10個行政區，依監測結果進行高空巡查。巡查重點鎖定屋頂、天溝、水塔等不易察覺的積水處，透過科技輔助，讓隱藏孳生源無所遁形。

▲台南市啟動今年首場無人機登革熱防治巡查，針對高處積水進行全面檢視。

防治中心說明，巡查過程中若發現積水或疑似孳生源，將即時記錄並列冊，交由區公所、衛生所及里長協助列管與改善；若無法聯繫屋主，市府也會跨單位介入處理，達成地面與空中雙軌並行的全面防疫策略。

今年首場巡查於4月9日上午在仁德區展開，副秘書長林榮川特別前往二行里二層行宮堂廣場視察，慰勞第一線防疫人員。他除感謝消防局無人機操作人員及防疫團隊辛勞外，也肯定區公所與志工長期深入社區巡檢、清除孳生源的努力，並貼心提供運動飲料與毛巾，為同仁打氣。

此外，依據衛福部疾病管制署統計，截至4月9日，全國累計33例登革熱境外移入病例，主要來自東南亞地區。隨著國際交流頻繁及大型活動增加，包括即將登場的宗教遶境活動，人流與氣候因素交織，均提高疫情風險，台南市防疫團隊已全面戒備。

▲消防局無人機飛手配合防疫團隊執行高空巡查，提升孳生源查察效率。

登革熱防治中心主任李翠鳳呼籲醫療院所提高警覺，落實TOCC詢問及使用NS1快篩試劑，及早通報疑似病例；同時鼓勵市民善用自主通報系統，提升社區監測能力，防堵疫情擴散。

市長黃偉哲也提醒民眾落實每週「巡、倒、清、刷」，全面清除積水容器。自4月1日起，若查獲孳生源，將依傳染病防治法裁罰新台幣3000至15000元，且無改善期。市府呼籲全民共同防疫，從源頭杜絕病媒蚊孳生，守護健康也避免荷包失血。