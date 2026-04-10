好市多加油「滿900送200元抵用券」！4/15限時一天優惠

▲好市多將推出單日加油優惠，滿900元送200元商品抵用券。（圖／記者張雅雲攝）

記者林育綾／綜合報導

想加油先筆記，美式賣場好市多（Costco）將推出單日會員加油優惠，4月15日當天早上7點到晚上8點半，會員於好市多加油站單筆滿900元，即可獲得「200元商品抵用券1張」，限當日及當店使用，等同加油後可再折抵店內消費。另外，家樂福、愛買量販近日也針對家電、民生品推出折扣。

●好市多加油優惠

好市多在4月15日當天祭出單日加油優惠，凡會員在上午7點至晚上8點半，到好市多加油站滿900元，就送1張「200元商品抵用券」。

業者說明，此次活動採「先加油、後購物」方式進行，每卡限領1張抵用券，各加油站限量5,000張，送完為止，且單筆消費不累贈。抵用券僅限2026年4月15日當日於同一門市使用，詳細使用規則，以實際抵用券說明為準。

▼好市多4月15日祭出「會員加油優惠」。（圖／業者提供）

●會員護照優惠

除了加油優惠，好市多將於4月13日至6月7日主打「會員護照優惠」，從高單價商品到民生品皆有折扣。

高單價商品方面，原價逾6萬元的鑽石項鍊最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，從原價2萬9999元，降價至2萬3999元。家電類同樣有感降價，原價萬餘元的定頻除濕機，折價2300元，優惠後為8899元。

日用品部分，清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格為279元。食品與零食品項，也提供百元以上折扣空間，涵蓋多款日常消費商品。

★家樂福

▲家樂福即日起至4月21日，多達150項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福即日起至4月21日推出省錢攻略，多達150項商品祭出「買1送1」，優惠涵蓋食品、沖泡飲品、米、油、冷凍冷藏商品，以及個人衛生與清潔用品，並延伸至廚具、寢具、服飾與車用品等多元品類，鎖定民生採買需求。

活動期間同步推出「黑金旋風」主題優惠，包括醬油、黑麻油、咖啡、巧克力等黑色系商品祭出多重優惠，單筆滿499元可贈萬家香特濃烏醋（價值60元）；「包裝米」系列單筆每滿499元現折30元，並搭配多件優惠與OPENPOINT點數10倍送。

此外，個人衛生與清潔用品亦同步加碼，包含衛生紙、面紙、廚房紙巾滿599元送50元現金折價券，牙膏、牙刷、漱口水與洗衣精等指定商品滿額現折；另配合「國際寵物日」，購買寵物食品與用品每滿599元贈60點OPENPOINT，擴大整體優惠範圍。

★愛買

▲愛買量販推出20大品項優惠，APP會員消費滿2千再9折。（圖／業者提供）

愛買量販因應民生物價波動，即日起至4月21日推出「春季限時激省強檔」，集結館內上萬件商品，精選超過20項民生品類推出滿額現折優惠，涵蓋食品、飲品與生活用品等日常必需品。

其中自有品牌與民生商品祭出多款銅板價，包含抽取式衛生紙100抽24包189元、濃縮洗衣精4公升79元、日式熟水餃59元、洗髮乳或沐浴乳2公升79元、壽司米3公斤169元、營養麵條2公斤145元；單筆購買自有品牌滿499元，還可再折50元。

此外，4月12日同步推出「APP會員加碼日」，單筆消費滿2,000元可獲9折電子折價券，最高回饋300元，搭配品牌滿額現折優惠，包括冷藏食品、奶粉、沖泡飲品與多項日用品品牌滿額折扣，等同享雙重回饋。