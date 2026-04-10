抖音網紅玩具「拼豆」紅到台灣　陸揭安全疑慮「女童觸電身亡」

▲兒童手作玩具「拼豆」。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸手作玩具「拼豆」由於同時具備藝術創作、邏輯思考和實用性，在以女孩為主的兒童玩具市場受到追捧，逐漸透過抖音、小紅書等社群媒體流行至台灣，然而，大陸近期接連傳出安全事故，出現部分女童在操作過程中觸電身亡的案例，引起輿論對產品安全性的關注，大陸監管單位也已介入調查。

《新京報》報導，近期，「拼豆」手工受到了不少人的歡迎。它的玩法是排列組合彩色塑膠「豆」粒，經加熱固定成型製成各種創意作品，比如包掛、冰箱貼等。然而，拼豆背後潛藏的安全隱患不容忽視。

山西運城曾發生女童在熨燙拼豆時熨斗起火，導致手部燙傷；今（2026）年3月在貴州貴陽也發生女童在熨燙過程中觸電的憾事，最終不幸身亡。

數起安全事件引起大陸監管部門重視，貴陽市場監管單位在專項檢查時，發現部分拼豆產品所附加熱設備使用外接220伏市電，超出規範。依照大陸《電玩具的安全》國家標準，玩具供電電壓不得超過24伏。

此外，執法人員也發現，多數產品未標示製造商資訊，也未取得3C強制認證，部分供貨來源難以查證，相關問題商品已被下架，並對業者立案調查。

根據檢測機構實測顯示，市售拼豆配套小型熨斗通電3分鐘後溫度可達攝氏130度以上，且未設控溫裝置，持續升溫恐導致燙傷或火災風險。對此，工程師田鑫指出，部分產品電源線耐熱性不足，且未採用三極插頭，存在觸電疑慮。

此外，也有專家提醒，拼豆加熱過程中可能釋放甲醛、一氧化碳等有害氣體，若在密閉空間操作，恐對人體健康造成影響。