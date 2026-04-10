　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抖音網紅玩具「拼豆」紅到台灣　陸揭安全疑慮「女童觸電身亡」

▲兒童手作玩具「拼豆」。（圖／CFP）

▲兒童手作玩具「拼豆」。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸手作玩具「拼豆」由於同時具備藝術創作、邏輯思考和實用性，在以女孩為主的兒童玩具市場受到追捧，逐漸透過抖音、小紅書等社群媒體流行至台灣，然而，大陸近期接連傳出安全事故，出現部分女童在操作過程中觸電身亡的案例，引起輿論對產品安全性的關注，大陸監管單位也已介入調查。

《新京報》報導，近期，「拼豆」手工受到了不少人的歡迎。它的玩法是排列組合彩色塑膠「豆」粒，經加熱固定成型製成各種創意作品，比如包掛、冰箱貼等。然而，拼豆背後潛藏的安全隱患不容忽視。

▲兒童手作玩具「拼豆」。（圖／CFP）

山西運城曾發生女童在熨燙拼豆時熨斗起火，導致手部燙傷；今（2026）年3月在貴州貴陽也發生女童在熨燙過程中觸電的憾事，最終不幸身亡。

數起安全事件引起大陸監管部門重視，貴陽市場監管單位在專項檢查時，發現部分拼豆產品所附加熱設備使用外接220伏市電，超出規範。依照大陸《電玩具的安全》國家標準，玩具供電電壓不得超過24伏。

此外，執法人員也發現，多數產品未標示製造商資訊，也未取得3C強制認證，部分供貨來源難以查證，相關問題商品已被下架，並對業者立案調查。

根據檢測機構實測顯示，市售拼豆配套小型熨斗通電3分鐘後溫度可達攝氏130度以上，且未設控溫裝置，持續升溫恐導致燙傷或火災風險。對此，工程師田鑫指出，部分產品電源線耐熱性不足，且未採用三極插頭，存在觸電疑慮。

此外，也有專家提醒，拼豆加熱過程中可能釋放甲醛、一氧化碳等有害氣體，若在密閉空間操作，恐對人體健康造成影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
收視女王翻車！　孫儷吳慷仁新劇慘敗…親揭內幕
王心凌日本賞櫻「同行人非吳克群」竟是他！　網友目擊激動了
快訊／習近平：兩岸同胞都是一家人　把未來牢牢掌握在中國人手中
快訊／鄭麗文見習近平提「九二共識反台獨」　盼共推兩岸和平制度
IG重大更新　終於能編輯留言了
快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式
快訊／卡關225天！　總預算終於動了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平：兩岸同胞都是一家人　把未來牢牢掌握在中國人手中

快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式

武鐵「旅遊專車」大升級搶客　大床房、棋牌室還有K歌空間

抖音網紅玩具「拼豆」紅到台灣　陸揭安全疑慮「女童觸電身亡」

同馬習二會場地！「鄭習會」11點登場在人民大會堂「東大廳」

陸國安廣播劇熱播　加碼推AI動漫《國安行動：芯片疑雲》下沉年輕世代

分析／睽違10年國共握手　「鄭習會」今登場能否續寫「連戰2005和平之旅」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北演唱會票平台拒退　父淚：是1個月家用

官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題　網駁斥：是職場霸凌

梁文傑：驚訝鄭麗文將孫中山定位為反日　同盟會就是在日本成立

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

習近平：兩岸同胞都是一家人　把未來牢牢掌握在中國人手中

快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式

武鐵「旅遊專車」大升級搶客　大床房、棋牌室還有K歌空間

抖音網紅玩具「拼豆」紅到台灣　陸揭安全疑慮「女童觸電身亡」

同馬習二會場地！「鄭習會」11點登場在人民大會堂「東大廳」

陸國安廣播劇熱播　加碼推AI動漫《國安行動：芯片疑雲》下沉年輕世代

分析／睽違10年國共握手　「鄭習會」今登場能否續寫「連戰2005和平之旅」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北演唱會票平台拒退　父淚：是1個月家用

官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題　網駁斥：是職場霸凌

梁文傑：驚訝鄭麗文將孫中山定位為反日　同盟會就是在日本成立

獨／台中全新地標開幕！漢神洲際內部搶先看　超強彩妝品牌亮相

AKB女星宣布離婚！結婚7年生兩娃「事業比尪好」曾挺老公劈腿醜聞

摩根00401A今掛牌上漲0.6％　首檔掩護性買權策略主動式ETF

毒品通緝男闖紅燈跑給警察追　騎機車狂逃3km...自撞騎樓落網

白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　違規最高罰9000元

台灣總人口數連續27負成長　3月出生數止跌反彈破2000人

正妹治痘痘變毀容！70%果酸害大面積灼傷　產品還過期16個月

快訊／台中大里轎車市場暴衝「連撞2機車」　女腦出血昏迷送醫

快訊／用路人注意！國1豐原段傳事故　小客車衝出邊坡翻覆

水閘擋住迴游路　荷蘭邀網友「幫魚按門鈴」完成遷徙大事

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

大陸熱門新聞

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

睽違10年國共握手！「鄭習會」今登場盼續寫連戰「2005和平之旅」

快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式

梁文傑：驚訝鄭麗文將孫中山定位為反日

同馬習二會場地！「鄭習會」11點「東大廳」舉行

抖音網紅玩具「拼豆」紅到台灣 陸揭安全疑慮「女童觸電身亡」

微信霸凌群造謠做雞！「全紅嬋」報警了

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

全紅嬋受4年網暴　陸媒：霸凌群並非口嗨

官方稱「全紅嬋受霸凌事件」是飯圈問題引眾怒

陸女童「玩拼豆」觸電身亡

中國隊又求樊振東回來！他曾婉拒：受不了

CBA洋將比賽中突爆氣！推隊友噴教練 球隊趕出場直接開除

鄭習會明登場　陸委會盼當面提3訴求

更多熱門

相關新聞

陸女童「玩拼豆」觸電身亡

陸女童「玩拼豆」觸電身亡

中國近期接連傳出「拼豆」玩具釀禍事件，貴州貴陽一名女孩因使用配套劣質迷你熨斗觸電身亡，山西運城也有女童在操作過程中遭熨斗起火燙傷，引發社會關注。看似療癒又流行的手作玩具，背後卻潛藏嚴重安全隱患。

347萬網紅來台學舞！路人教「這1首」全服了

347萬網紅來台學舞！路人教「這1首」全服了

2千萬網紅探店爆紅　老闆太累喊不開心

2千萬網紅探店爆紅　老闆太累喊不開心

即／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

即／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

車站突見「一面黃線」超狂功能曝！網讚：跟上日本

車站突見「一面黃線」超狂功能曝！網讚：跟上日本

關鍵字：

拼豆安全兒童玩具觸電網紅

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

中職最正MC「衣服整件透視」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

以色列解除緊急狀態　納坦雅胡貪腐案12日恢復審理

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

傳奇女伶「慘痛身世」惹淚

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面