絕對能源50億吸金案！　3人晚間收押禁見

▲邱志豪涉絕對能源吸金詐騙案遭收押，旗下3營運長也因涉案遭拘提。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地檢署持續偵辦「絕對能源集團」涉吸金案，該案去年已起訴17人。檢方昨再度指揮警調展開行動，拘提李姓營運長等9人到案，先將其中6人移送複訊，檢察官於今（10）日凌晨向法院聲請羈押禁見；另有3名業務員於今下午被移送，檢方對其中卓姓、李姓2業務員聲押禁見，詹姓業務則裁定限制住居。晚間鄭姓等3被告聲押禁見獲准，還有潘姓等3人聲押庭仍進行中。

起訴內容指出，該集團自2023年3月起，以投資理財為名架設網站並舉辦說明會，對外宣稱從事虛擬貨幣及綠能相關投資，並主打保本機制，同時推出甲、乙種特別股，強調年報酬率最高可達25%與42%，並以公司特別股作為憑證，吸引民眾投入資金，累計吸金金額達新台幣2億7730萬元。

檢方調查發現，投資人所領取的配息，實際上來自後續投入資金，屬典型以新資金支付舊投資人的「後金養前金」手法，受害人數達316人。

▲「絕對能源集團」吸金詐欺案件，左起依序為潘姓、李姓、高姓營運長。（圖／記者劉昌松攝）

全案已於去年12月偵結，檢方依詐欺犯罪危害防制條例中「三人以上利用網際網路對公眾散布不實訊息詐財」等罪嫌，並涉違反銀行法、證券交易法及洗錢防制相關規定，起訴主嫌邱志豪等17人。

此外，檢警持續溯源發現，該集團於2022年至2025年間，透過說明會引導投資人購買虛擬貨幣EGT與TBT，再將資產投入其設立的DeFi借貸平台，由集團對外放貸，對外宣稱每月可獲3%至7%報酬。實際統計，約4年間已有近千人受騙，涉及金額逾50億元。檢方今年1月已曾拘提邱志豪等9人到案，並成功聲押禁見。

此次再度擴大搜索行動，持法院核發搜索票，針對李姓營運長等9人住處進行搜索，同步拘提李男等9名涉案人到案釐清案情，並於昨晚將其中6人移送北檢複訊。

檢方在今（10）日凌晨向法院聲請將該6人羈押並禁止接見，晚間鄭姓、楊姓、高姓被告3人則聲押禁見獲准，還有潘姓、蔣姓、李姓3人聲押庭仍進行中。

至於警方今下午再移送卓姓、李姓與詹姓3名業務人員，檢察官晚間對卓、李2人提出聲押禁見，詹姓業務員則裁定限制住居。

全案仍朝詐欺、違反銀行法等方向持續深入追查。