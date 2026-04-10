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退休金「被悄悄吃掉！」　外媒點名隱形開銷黑洞

退休金被悄悄「吃掉」？外媒點名10大生活陷阱　每天一杯咖啡竟成負擔

▲外媒點名10大「隱形開銷黑洞」，從每日咖啡到串流影音，教你揪出掏空退休金的微奢侈陷阱。（示意圖，由AI生成）

文／鏡週刊

許多人辛苦工作一輩子，最大的心願就是能擁有財富自由的退休生活。然而，現實往往比想像中殘酷，近期更有外國財經媒體示警，那些看似不起眼的「小確幸」，其實正是讓退休金縮水的隱形殺手。在調整消費習慣前，專家建議先衡量每筆支出帶來的「快樂值」是否與價格相符，因為有些開銷雖然微小，長期下來卻可能侵蝕你的老本。

每日小確幸竟是理財黑洞　外送溢價比店內貴8成

根據外媒《Gobankingrates》報導，許多上班族習慣在早晨來一杯高單價的連鎖咖啡，以一杯約6美元（新台幣約180元）的燕麥奶拿鐵為例，若每個工作日都喝，一個月就要花掉將近132美元（約新台幣4,000元），一年累積下來的金額高達近1,440美元（約新台幣45,797元）。這類支出在退休後若不加以控管，將成為沉重的負擔。專家建議，投資一台好品質的家用咖啡機，不僅能滿足味蕾，更能守住荷包。

此外，疫情後興起的外送服務更是金錢黑洞。研究顯示，外送平台餐點的標價往往比店內高，加上服務費、外送費與小費，最終價格可能比原始售價貴上80%到90%。報導以知名速食為例，同樣的套餐透過外送平台訂購，價格甚至會翻倍。退休族群若能改以親自取餐或在家下廚，省下的餐費將相當可觀。

影視與通訊費用重複堆疊　「訂閱制」讓錢包慢性出血

現代人熱衷追劇，許多家庭同時訂閱了Netflix、Disney+、HBO等多個串流平台，每個月光是影視月費就超過千元。報導指出，退休後雖然休閒時間變多，但往往不需要同時擁有多個平台，建議改採「季節性輪換」訂閱方式，看完想看的影集後就暫停。同時，家中若仍保留著幾乎不使用的市內電話，或是每個月繳納高額卻少看的第四台費用，這些重複的通訊支出都應徹底檢視並裁撤。

與影視訂閱類似的還有「美妝訂閱盒」，這類每月固定扣款的驚喜包雖然有趣，但退休族常會累積過多根本用不到的產品。專家呼籲，與其每月支付固定費用領取不確定的產品，不如在百貨公司折扣季時針對真正需要的保養品進行精準採購，一年下來能節省數萬元開支。

網購衝動與品牌迷思　日常開銷隱藏省錢關鍵

隨著跨境電商與行動支付普及，動動手指就能送貨到府，這也引發了頻繁的「衝動型消費」。那些幾百元的療癒小物看似便宜，但累積起來的帳單非常驚人。為了遏止這類消費，專家建議在手機中移除預存的信用卡資訊，增加結帳難度，給自己一段「冷靜期」思考是否真的需要。

在日常用品的選擇上，品牌迷思也是大忌。根據市場調查，連鎖賣場推出的自有品牌或平價替代品，品質往往與昂貴的國際名牌相差無幾，但價格卻能節省 25% 到 30%。從清潔用品到衛生紙，只要稍微切換品牌，長年累積下來的省錢效益非常顯著，能讓退休人士將資金投入在真正有意義的體驗上。

疏於管理的身心保養　高額健身費與美甲支出

最後，針對生活品質的投資也需要精打細算。許多人保留著昂貴的健身房會籍，卻因身體狀況或交通因素鮮少使用，每個月幾千元台幣的月費等於直接丟進水裡。專家建議，退休後可改以公園健走、居家運動或參加社區免費課程取代，既能達到運動效果又能節省開銷。

同樣的，定期的高價美甲也是一筆可觀的支出。在國外，專業美甲服務一次可能要價上千元，一年下來也是數萬元的負擔。外媒建議，退休後可嘗試學習基本的居家指甲護理，將沙龍服務留給特殊節慶或重要場合。透過精簡這些「微奢侈」，退休生活才能在舒適與財務穩健之間取得最佳平衡。


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