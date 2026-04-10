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8旬老嫗獨行3公里迷途街頭　屏東暖警即時護送平安返家

▲屏東警分局員警送郭婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警送郭婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市80歲郭姓獨居老嫗外出散步時突忘返家路，竟徒步走了約3公里後迷失街頭，所幸熱心民眾發現報警，警方迅速趕抵現場，耐心安撫並查證身分，最終平安護送返家，讓她非常感激。

屏東警分局建國派出所副所長丁淦嵐及警員張景堯日前接獲報案，指稱屏東市公勇路段有一名長者在街頭徘迴，疑似迷途，警方隨即趕赴現場處理。

員警到場後，發現一名80歲郭姓老嫗神情無助，獨自站在路口許久。警方上前關心並詢問身分時，郭婦因緊張一度無法清楚表達，在員警耐心安撫與引導下，才逐漸放鬆心情，慢慢回想起姓名及相關資訊。

郭婦表示，自己平時獨居，習慣外出散步，當天卻突然忘記回家的路，越走越遠、環境愈發陌生，最後只能站在路口不知所措。員警透過警政系統確認身分後，發現她已徒步離家約3公里，隨即主動護送返家，讓她平安回到熟悉環境休息。她對警方熱心協助頻頻致謝，直呼「真的好感心」。

屏東分局呼籲，家中若有年邁或疑似失智長者，應多加關心其日常起居與外出情形，建議配戴身分識別手鍊或於衣物繡上聯絡方式；民眾若發現疑似迷途長者，也可主動通報警方，共同守護長者安全，營造更溫暖安心的社會環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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