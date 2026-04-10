女星老公是共諜頭「洩3千軍人個資」拉群刺探軍機　賣情報還漲價

▲李能謙除涉詐騙案，還被查出遭中共吸收在台指揮刺探收集軍機。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名製作人、女星劉香君的丈夫李能謙涉嫌從2014年起，指示澗洰公司員工，從網路上蒐集在總統府、空軍作戰司令部任職的軍職或情報人員個資，或是找退役士官提供松山機場機密文書，再透過通訊軟體傳送給中共情工人員，藉此換取報酬，台北地檢署調查後，今（10日）依違反《國家安全法》起訴李能謙及員工、退役女士兵等5人，在押的李能謙將移審法院決定是否繼續收押。

北檢主任檢察官曾揚嶺在2025年偵辦李能謙涉嫌主導一頁式詐騙案時，從搜扣事證中發現大量個資等可疑文書，分析發現李能謙因工作經常往返兩岸，在當地先後被代號「福州溫泉」以及「小藍」等的中共軍情人士吸收，且肆無忌憚地協助收集國家機密。

起訴指出，李能謙2025年2月間，在中國大陸福州地區遭「福州溫泉」吸收，允諾替「福州溫泉」刺探、收集、交付我國軍情資訊換取報酬，回國後指示員工徐胤豪協助，從wechat通訊軟體暱稱「漢堡」的成年男子處，取得含有情報人員身分資訊、國軍單位之軍職人員及國人等在內共3000多筆個人資料，然後以關鍵字搜尋出所需資料，在同年4月透過Telegram傳送6個檔案予「福州溫泉」。

其實，李能謙早在2024年5月間帶著員工張家凌到中國大陸廣州，與中共軍情人士「小藍」及其助理、上司餐敘，席間「小藍」表明身分，希望李能謙和張家凌協助對台灣軍方進行情蒐，將視資訊內容機敏程度，給予一定之報酬，李能謙的另一名員工彭永聰得知後，透過通訊軟體wechat，以新台幣5000元代價買到50名軍人個資等檔案傳，交給李能謙提供給「小藍」，李能謙大膽開口要求人民幣5000元報酬，但「小藍」嫌貴拒絕。

張家凌則是在2024年11月前，介紹從空軍退役的女性友人柯孟妤給李能謙，並說明與「小藍」約定的合作內容，柯孟妤竟然就在幾天後，帶著在松山機場服役期間所取得的秘密文書等軍中資訊，面交給李能謙，讓李能謙以手機翻拍相關文件提供予「小藍」。

另外，擅長網路行銷的李能謙在2025年4月間，替「小藍」設立Telegram「!!職業軍人靠北互助會」群組，將連結刊登於Line「國軍人才招募中心」等軍事相關網路社群，並設定入群通關密語，吸引、篩選現役軍職人員加入，再讓「小藍」及其他9名大陸人士在該群組中炒熱氣氛，營造有人投稿獲得報酬，藉此吸引群組中的軍人提供軍情資訊，所幸沒有一個真正的軍人積極回應。

起訴痛批，李能謙是這起共諜案的首謀，為一己之私利，罔顧國家安全，為中共軍情人員「福州溫泉」、「小藍」等人所吸收，刺探、收集、交付高達數千筆公務上應秘密之個人資料及軍方應秘密之公務資訊予中共軍情人士，嚴重侵害國家安全，請量處應執行有期徒刑12年以上之刑。