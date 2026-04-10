血肉模糊！蘇丹婚禮「遭無人機轟炸」至少30平民慘死　幕後兇手曝

▲蘇丹內戰爆發至今3年，造成至少4萬人喪命。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

非洲國家蘇丹（Sudan）內戰近3年，再度傳出殘忍空襲事件，聯合國9日證實，蘇丹北達佛州（North Darfur）庫圖姆鎮（Kutum）8日的一場小鎮婚禮遭到無人機精準轟炸，導致至少30名平民當場死亡，罹難者中包含多名婦女與幼童，原本溫馨的喜宴瞬間變成血肉模糊的修羅場。

無人機戰火肆虐！婚禮現場慘遭滅門式打擊

根據《美聯社》報導，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）9日表示，庫圖姆鎮一場婚禮遭無人機攻擊。當時賓客正聚集在一起慶祝新人完婚，沒想到無人機突然發動襲擊。

當地人權團體「緊急律師（Emergency Lawyers）」與法希爾（el-Fasher）的民間抵抗委員會一致指稱，發動這起冷血襲擊的就是蘇丹政府軍（SAF，蘇丹武裝部隊），但軍方至今尚未對此做出回應。

杜雅里克強調，「聯合國強烈譴責所有針對平民的攻擊。使用無人機打擊平民或民用設施，在任何情況下都是不可接受的。」

內戰即將屆滿3年！「無人機戰術」成平民夢魘

自2023年4月蘇丹政府軍（SAF）與準軍事組織「快速支援部隊（RSF）」爆發內戰，蘇丹陷入戰爭狀態近3年。根據聯合國數據顯示，內戰至今已奪走逾4萬條人命。人道救援組織警告，實際死亡人數恐怕遠超於此。

雙方的軍事行動近期已演變成激烈的「無人機對決（dronefare）」，而受害最深的往往是無辜百姓，導致平民流離失所，也阻礙了救援行動。

醫護也不放過！上周才轟炸婦產科、手術室

這並非蘇丹近期唯一的無人機慘案。就在上周，蘇丹中南部白尼羅河州的一家醫院也遭到2枚無人機炸彈擊中，甚至直接炸毀了手術室與婦產科病房，造成10人死亡。

無國界醫生（MSF）對此表示極度憤慨，強烈譴責這種針對醫療設施的暴力循環，呼籲雙方立即停止對民用設施的攻擊，醫療設施、醫務人員以及患者必須受到保護。