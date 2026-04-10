王毅訪平壤談合作！中朝外長喊「戰略合作升級」　美中角力氛圍升溫

▲中國外交部長王毅9日飛抵平壤國際機場，北韓外務相崔善姬現場迎接，雙方至錦繡山迎賓館進行會談。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓與中國外長昨（9）日在平壤舉行會談，雙方同意強化「戰略性溝通與合作」，並進一步推動對外政策合作，展現持續深化雙邊關係的立場。不過，值得注意的是，在中國方面所提及的北韓對於「一個中國」的支持表述，在北韓官媒的報導中則並未被提及。

根據北韓官媒《朝中社》今（10）日報導，中國外交部長王毅9日搭乘專機抵達平壤國際機場，現場由北韓外務相崔善姬盛大迎接，雙方前往平壤錦繡山迎賓館進行會談，針對對外政策機構間的戰略性溝通與支援合作達成共識，並同意在今年「中朝友好合作互助條約」簽署65週年之際，擴大並深化各領域交流合作。

崔善姬在會中表示，在兩國領導人重要共識引領下，朝中傳統友好合作關係正在新的高度上充滿活力地發展，強調以社會主義為共同理念基礎的雙邊關係，將持續按照人民與國家利益進一步鞏固與深化。

王毅則回顧去年9月北韓最高領導人金正恩訪中期間所達成的重要共識，指出該次會晤為雙邊關係發展提供具「里程碑意義的根本指引」，並強調無論國際情勢如何變化，中方都將堅定不移維護與發展中朝友好關係。

會談內容並未詳細提及美國或韓半島（朝鮮半島）局勢等議題，但雙方一致同意在外交與對外政策機構層級加強協調。中國官媒則指出，崔善姬曾表態願意加強「多邊溝通與協調」，外界因此研判，朝中可能在多邊外交場合進一步展現合作立場。

此外，王毅於會談前一晚出席北韓設宴活動時致詞表示，在「美國與西方勢力加劇圍堵打壓」的背景下，北韓仍在社會主義建設上取得新成果，形容北韓的發展值得肯定。

崔善姬也在宴會致詞中強調，北韓將持續重視並深化「朝中友好關係」，延續長期以來在社會主義理念下形成的團結合作傳統。

值得關注的是，根據中方說法，崔善姬曾在會中提及支持「一個中國」原則，並反對外部勢力干涉中國內政，同時支持中國在台灣、西藏及新疆等議題上的主權立場。不過該段內容並未出現在北韓官媒報導。

另一方面，兩國均強調將以「中朝友好合作互助條約」簽署65週年為契機，推動更頻繁的高層互動與交流活動。該條約於1961年7月11日簽署，被視為雙方軍事與安全合作的重要基礎。

據悉，王毅此次訪問也是時隔近6年多來再度到訪平壤，北韓方面也以高規格迎接，包括在平壤國際機場動員儀仗隊與群眾歡迎。不過截至目前，王毅是否已會見金正恩，雙方尚未正式對外證實。