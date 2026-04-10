停火談判倒數！伊朗代表團先到場、美副總統范斯將抵　警戒森嚴

▲巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德戒備森嚴，即將接待美國與伊朗代表團協商停火。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗歷經衝突後推動停火談判，在巴基斯坦斡旋下，雙方代表團近日陸續抵達巴國首都伊斯蘭馬巴德，預計11日展開首次面對面會談。不過，談判前夕，伊朗卻傳出質疑巴基斯坦中立性，甚至出現相關訊息遭刪除的情況，為談判進程增添不確定性，也讓這場被視為關鍵降溫契機的會議蒙上陰影。

綜合美媒《華爾街日報》等外媒報導，伊朗代表團已於當地時間9日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備參與由巴基斯坦協調的對美談判。此次伊朗代表團由議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）領軍；美方則由副總統范斯（JD Vance）率團，預計10日抵達，雙方將於11日進行首次面對面磋商。

知情人士透露，會談地點選在伊斯蘭馬巴德的塞雷納酒店（Islamabad Serena Hotel），當地政府已大幅提升維安層級，不僅清空飯店住客並由政府接管，周邊道路也全面封鎖，全市同步加強設置檢查哨、路障及巡邏，並部署額外安全部隊，以確保談判順利進行。

▲伊斯蘭馬巴德的塞雷納酒店映入眼簾。（圖／路透）

不過，談判尚未登場，變數已浮現。根據《ABP News》，伊朗駐巴基斯坦大使莫加達姆（Reza Amiri Moghadam）日前曾在社群平台發文，提及伊朗代表團將赴伊斯蘭馬巴德參與對美談判，但該則貼文隨後被無預警刪除，引發外界揣測德黑蘭當局對巴基斯坦作為「中立場地」的信任度出現動搖。

報導指出，此舉被視為「釋出不信任訊號」，甚至可能影響談判地點或時程安排。

此外，《華爾街日報》也指出，伊朗半官方媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr）、《法斯通訊社》（FNA）一度否認官員已抵達巴基斯坦的說法，使相關消息更顯混亂。分析認為，在美伊雙方雖已於本月初達成為期兩週的停火共識，但針對伊朗核計畫、以色列對黎巴嫩攻勢等議題仍存重大分歧，區域緊張情勢尚未真正緩解。

美國方面則持續推動外交進程。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）先前表示，除了范斯外，美國中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）也將參與談判團隊，強調在軍事行動持續之際，「有意義的對話」仍同步進行。