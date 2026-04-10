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以色列狂炸黎巴嫩　南韓急喊「撤僑」！大使警告：再觀望會更危險

▲▼黎巴嫩貝魯特市中心附近的巴舒拉（Bachoura）一棟建築遭以色列空襲倒塌。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特市中心附近的巴舒拉（Bachoura）一棟建築遭以色列空襲倒塌。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

以色列在美國與伊朗宣布停火後，仍對黎巴嫩展開大規模空襲，連首都貝魯特也未能倖免，造成多人死傷。面對局勢急遽惡化，南韓政府緊急示警，駐黎巴嫩大使全圭錫更透過官方管道呼籲當地約90名僑民儘速撤離，強調「再觀望只會更加危險」，並警告航班隨時可能中斷，撤離窗口正迅速縮小。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部昨（9）日指出，全圭錫已在南韓駐黎巴嫩大使館官網發文，向當地僑民發出強烈呼籲，「盼在尚未為時已晚之前，務必認真考慮離境」，並建議儘快移動至安全地區。他語氣罕見嚴峻，直言目前已不是可以「再觀察一下」的時機，情勢正持續惡化。

全圭錫進一步警告，儘管大使館會盡力提供協助，不過一旦局勢進一步失控，「能夠提供協助的條件本身也可能受到限制」，等同間接承認未來撤離難度恐將大幅提高。

南韓外交部官員也補充說明，過去相對安全、且多數僑民聚居的地區，如今同樣面臨以軍空襲威脅，「已經沒有任何地方可以完全置身事外」。雖然目前黎巴嫩機場仍維持部分民航運作，但航班隨時可能因戰事升級而停飛，增加撤離的不確定性。

▲▼ 以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

▲以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

據統計，目前滯留在黎巴嫩的韓籍人士約有90名僑民、約10名使館人員，以及約180名隸屬聯合國維和任務的「東明部隊」官兵。外交部表示，儘管東明部隊駐地距離主要空襲區域尚有距離，但已全面停止所有營區外活動，以防範突發風險。

此次局勢升溫的導火線，源於以色列在美國與伊朗8日宣布停火後，明確表態黎巴嫩並不在協議範圍內，隨即對黎國全境發動大規模攻擊。據悉，以色列方面將黎巴嫩南部的武裝組織「真主黨」視為重大安全威脅，並持續對其據點進行軍事打擊，使黎巴嫩成為中東緊張局勢中的另一個高風險熱點。

此外，南韓外交部當天下午召開本部與駐外使館聯合會議，全面檢視中東地區僑民安全對策。南韓外交部領事安全局長尹柱焬指出，除了黎巴嫩外，沙烏地阿拉伯、科威特等地也持續傳出空襲消息，區域整體情勢仍高度不穩。

他強調，特別是黎巴嫩，包括首都貝魯特在內等全境均遭到大規模攻擊，已無安全區域可言，呼籲仍滯留當地的國民，務必把握現有民航資源，「儘早離境」，避免錯失最後撤離時機。

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