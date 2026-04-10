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台鐵推白沙屯祈福商品　便當盒、毛巾最低68折

▲▼台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖進香將於4月12日深夜起駕出發，估將突破46萬人參與，台鐵公司今(10日)宣布推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠，以限定Q版媽祖圖像及「永保安康」經典站名融入香客用品設計，折扣最低約68折起。

為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大年度宗教盛事，台鐵公司今日推出「媽祖隨行・保安同行」系列祈福商品。以限定Q版媽祖圖像融入香客用品設計，並延伸「永保安康」經典站名意象設計生活用品，活動自4月10日至4月30日止。

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▲▼台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

其中媽祖保安合購組商品，以進香文化為設計核心，凡購買媽祖運動毛巾與飄帶各1只，即可享合購優惠價500元，原價為700元，等同打了71折。

永保安康合購組商品則結合經典站名祝福意涵與實用設計，凡購買「永保安康316方形雙層鋼盒」與「永保安康仿票單袋」各1只，即享合購價888元，原價為1,299元，等同優惠68折。

▲▼台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵推出「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（圖／台鐵公司提供）

另民眾若購買售價399元的「永保安康仿票單袋」，即贈送市價250元的白沙屯或大甲媽祖飄帶；購買售價1,699元的「拾子．平安產」聯名禮盒，贈送市價220元的白沙屯媽祖好運御守。

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