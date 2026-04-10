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台南2國中少年猥褻2國小堂妹　夜市擺攤父母連帶賠償100萬

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南2國中少年猥褻2堂妹，父母連帶賠償100萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／台南報導

台南2名國中少年猥褻2名年幼堂妹，要求堂妹口交以及摸下體，家屬得知後提告求償280萬，台南地院判賠100萬。

判決指出，就讀國小的2姊妹與就讀國中的2兄弟為堂兄妹關係，雙方於2022年9月至2023年10月底間共同居住於祖父母家中，2兄弟竟多次在住處房間或廁所內，要求2堂妹為其口交或撫摸生殖器，2受害女童在學校接受輔導時揭發此事，家屬得知後提起民事訴訟，請求精神慰撫金及醫療費用，各請求共計 120萬2940元、120萬1790元，以及40萬精神慰撫金。

被告方表示，2男童於行為時僅14歲及13歲，對於性相關知識尚屬淺薄，望審酌2人年紀尚輕，一時失慮；另家屬平時需要去夜市擺攤養家活口，請求酌減精神慰撫金額。

法院認為，父母未盡監督義務，應負連帶賠償責任，且2女童可用簡易白話語詞表達其具體動作、男性生殖器之特徵，並無扭曲或偏離現實等記憶失真情形，亦無證據證明其有幻覺、幻聽、妄想之精神病症狀存在，認為2女童證述有真實性。

本院另審酌被告2人行為時年紀尚幼及兩造之身分地位、教育程度、經濟能力，判決少年與父母應連帶給付2女童55萬元與25萬元，並賠償女童母親20萬元，總計100萬元。

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