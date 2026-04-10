陸國安廣播劇熱播　加碼推AI動漫《國安行動：芯片疑雲》下沉年輕世代

▲大陸國安廣播劇IP延伸至AI動漫領域。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸第十一個全民國家安全教育日即將來臨，相關國安題材影視作品近期也持續在民間熱播，其中，廣播劇《國安行動·尚寧的故事》第二季已於4月上線，在民眾反應不錯的情況下，該IP成功受到追捧，官方也決定推出AI動漫《國安行動：芯片疑雲》，預計4月中旬推出，主打以多元形式觸及年輕族群。

《澎湃新聞》報導，由上海廣播電視台、小安工作室與五岸傳播、百度漫劇聯合出品、扶搖上動漫製作的國安題材系列作品迎來重要發佈——廣播劇《國安行動·尚寧的故事》第二季正在各大音視頻平台熱播，其衍生AI漫劇《國安行動：芯片疑雲》將於2026年4月中旬上線。

大陸官方透過「聲畫聯動」的立體傳播模式，象徵國家安全題材在文藝創作型態上，也走進新科技創新與年輕化族群。

該廣播劇第二季自昨（9）日起在多個影音平台每日更新，第一季曾獲國家廣電總局「與時代同行」優秀作品獎，並因採用真實案例與劇情敘事獲得關注。2026年1月推出的番外特輯《撲克謎蹤》及主題曲《行動》亦引發市場回響。

本季廣播劇內容聚焦人工智慧安全、糧食安全及金融穩定等議題，透過較貼近年輕族群的敘事方式呈現，使抽象的國家安全概念具體化。

至於延伸作品AI動漫《國安行動：芯片疑雲》以「朱雀芯片技術失竊案」為主軸，描述國安人員尚寧帶隊應對境外勢力的故事，全劇共70集，每集長度約1至2分鐘。製作團隊強調，該作品透過AI生成與動態漫畫形式，將反間諜與數據攻防等內容視覺化，並以短時長與快節奏方式呈現，提升傳播效率。