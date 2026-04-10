美伊停火誰是贏家？　外媒：中國外交形象大勝

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國與伊朗於7日宣布達成停火協議，全球正密切關注這份協議究竟能達成什麼實質成效。然而，在外界試圖釐清細節之際，分析指出，無論協議最終能否維持，有一個大國已經穩坐贏家寶座，那就是中國。

中國塑造「房間裡的成年人」形象

根據《衛報》報導，北京的外交斡旋者被認為是促成伊朗同意停火的關鍵力量，這不僅強化了中國作為區域調解人的地位，也讓中國國內媒體大肆宣傳。在受到嚴格審查的中國媒體中，隨處可見將中國形塑為「國際危機中唯一的成年人」的文章。

民族主義色彩濃厚的網路媒體《觀察者網》8日引述《紐約時報》與《美聯社》的報導指出，中國在美伊談判中扮演了舉足輕重的角色。報導強調，「若沒有中國、巴基斯坦等國的積極斡旋，這場停火根本無法達成。」

美國總統川普（Donald Trump）在接受《法新社》採訪時也提到，他相信是中國促使伊朗同意停火。這與伊朗及巴基斯坦官員的說法不謀而合，證實北京在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的最後一刻談判中發揮了關鍵影響力。

專家質疑「順水推舟」：伊朗幾乎沒讓步

不過，並非所有分析師都買單。部分專家對於中國的實際影響力持保留態度。駐阿布達比的「趨勢研究諮詢公司」（Trends）資深研究員萊爾（Nicholas Lyall）指出，這份協議對德黑蘭當局極其有利，鼓勵伊朗簽字簡直像是「推開一扇已經打開的門」。

萊爾進一步分析，伊朗停火計畫的10個要點，幾乎涵蓋了伊朗過去數週所有的極大化訴求，這意味著伊朗在同意談判時根本沒有做出實質讓步，反而能對內宣稱這是一場重大的政治勝利，「由於美國顯然已經默許了這些要求，中國的參與更像是在順水推舟，而非如外界想像般具有主導權。」

積極布局中東 外交辭令大於實質解決

事實上，在川普第二任期挑戰全球穩定之前，中國就已積極布局中東調解人的形象。最顯著的案例包括2023年促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交，以及2024年讓巴勒斯坦敵對派系簽署《北京宣言》。

近期，中國與巴基斯坦官員更共同發表了針對停火及重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的「五點計畫」。萊爾評論道，這些計畫的重點在於「建立中國負責任且溫和的全球形象」，而非真的要解決衝突。

「國際危機組織」資深分析師楊威廉（William Yang）則認為，中國這次感覺到持續的動盪會直接衝擊其核心利益，因此態度較以往更為認真，但北京對於公開施壓細節仍會保持「謹慎」態度。

實力仍有限 難擔任「和平擔保人」

儘管影響力上升，但中國在該地區的實質外交籌碼依然有限。清華大學國際安全與戰略研究中心研究員宋博（Song Bo）直言，對北京來說，伊朗甚至排不進重要國家的前10名。

對於伊朗特使法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）希望中俄能成為地區和平「擔保人」的期待，專家也普遍看衰。宋博表示，中國與中東各方並無直接利益綑綁，擔任擔保人的外交成本極高，中國不會輕易承諾，「中國缺乏足夠的外交或軍事槓桿來真正控制衝突各方，這並不現實。」

萊爾也補充，中國目前並沒有能力查核停火條款的執行情況，若有人違約，中國也拿不出像樣的懲罰手段。

經濟利益驅動 穩油價成核心動力

除了外交形象，經濟考量才是中國背後的真正驅動力。作為伊朗石油的最大買家，全球油價飆升與衰退風險正威脅著依賴出口的中國經濟。宋博強調，若能透過管理衝突來壓低油價，對中國來說這才是最實質的利益所在。