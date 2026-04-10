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數據曝光！沙烏地「油管遭轟炸」供油驟減　亞洲2國首當其衝

▲▼2018 年，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠與原油碼頭，輸油管線穿過朱艾瑪（Juaymah）儲油槽區。（圖／VCG）

▲沙烏地阿美石油公司的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠與原油碼頭。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗近期針對沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的能源核心發動一連串猛烈襲擊，不僅導致沙國產油量與出口能力驟減，更直接威脅到全球石油供給。沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）最新公布的數據揭露了這場危機的慘烈現況，而亞洲兩大經濟體「中國與印度」已成為這波能源風暴中首當其衝的受害者。

能源命脈遭精準打擊　沙國產油量「斷崖式」下滑

根據CNBC報導，伊朗近期針對沙烏地阿拉伯通往紅海的關鍵設施發動精準打擊。其中，負責將原油從波斯灣運往出口碼頭的「東西向油管」加壓站遭到轟炸，導致每日運載量直接砍掉70萬桶。

慘況還不僅於此，沙國境內的馬尼法（Manifa）與胡賴斯（Khurais）兩大產油設施也未能倖免，攻擊導致產量每日驟降60萬桶。儘管沙國試圖調整出口路徑，但基礎設施的實質毀損已讓這個能源大國的產能面臨巨大缺口。

「荷莫茲海峽」實質癱瘓！伊朗強硬掌控通行權

雖然美國在7日曾試圖達成兩週的停火協議，以換取商船通行，但現實情況卻極度不樂觀。

阿拉伯聯合大公國國營石油公司執行長賈比爾（Sultan Ahmed Al Jaber）於社群媒體上發出沉重警告，直指荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前根本沒有開放，「現在必須講清楚，海峽通行正受到嚴格限制與控制。」

伊朗當局已明確表態，所有船隻必須獲得其許可方能通過，這等同於封鎖了全球20%的石油命脈。Kpler石油分析師史密斯（Matt Smith）指出，由於海峽交通完全中斷，波斯灣產油國目前已關閉了總計約1300萬桶的每日產能，規模令人心驚。

中、印首當其衝　亞洲煉油廠面臨「斷糧」危機

《彭博社》報導指出，隨著戰事陷入僵局，沙烏地阿美石油公司被迫削減對亞洲大客戶的供應。數據顯示，亞洲兩大進口國受創最深：

中國：4月預計收到的原油僅約4000萬桶，相較於2月份的4800萬桶，縮減幅度極大。

印度：4月供應量預計降至2300萬桶，低於往常的2500萬至2800萬桶水準。

目前沙國僅能依賴紅海側的延布（Yanbu）港口作為替代出口點，但其每日500萬桶的容量，遠低於戰前從波斯灣運出的720萬桶。且貿易商透露，目前延布港僅能提供「阿拉伯輕原油」（Arab Light），讓許多需要特定等級原油的亞洲煉油廠陷入苦戰。

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