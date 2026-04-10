越獄風雲翻版！巴西14名囚犯「牢房挖地下隧道」　成功逃獄

Na madrugada de segunda-feira (06), 14 presos fugiram da Central de Custódia Provisória de Santa Izabel, em Belém. A polícia investiga a fuga e busca recapturar os detentos.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/7J9I5Sj3V4 — Hugo Borges (@hbj_r77032) April 6, 2026

記者王佩翊／編譯

巴西帕拉州聖伊莎貝爾監獄6日凌晨爆發大規模越獄，14名囚犯透過在牢房內挖掘地下隧道的方式，從監獄圍牆底部鑽出，成功逃離，宛如越獄風雲真實版。事件曝光後，當地居民人心惶惶，監獄安全管理漏洞問題也隨之浮上檯面。

▲囚犯結伴越獄後，竟悠閒離開現場。（示意圖／翻攝自X）



根據巴西媒體Portal Tucuma的報導，這批囚犯事前謀劃，耗費大量時間從牢房內向下挖掘隧道通道，並成功挖出一條連通至外部的地底隧道。一行人深夜時分，沿著隧道從牢房悄然爬出，並從監獄圍牆底部破土而出。

整個行動如同越獄風雲情節在現實中搬演，更令人震驚的是，監視器拍下了越獄囚犯的逃跑畫面，部分越獄者非但沒有倉皇逃竄，反而神情自若地結伴漫步於監獄附近街道。

⛓️ ???? Ao menos 14 detentos fogem do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no Pará.pic.twitter.com/BIuYUWh461 — République (@republiqueBRA) April 6, 2026

巴西國家監獄管理局隨後證實了這起離譜的越獄事件，並公布相關逮捕進展。在14名逃脫囚犯中，已有4人於出逃後不久遭警方緝獲歸案，目前已移送聖伊莎貝爾警察局接受偵訊；然而，仍有10名囚犯行蹤不明。

調查過程中，案情也出現新發展，一名曾在該監獄服刑的男子，因涉嫌在外部提供後勤支援，協助促成此次越獄行動，遭到警方逮捕。警方不排除整起越獄計畫背後可能牽涉更複雜的外部支援網絡。

事件發生後，相關單位隨即啟動多項應變措施。監獄督察部門已針對此次安全漏洞展開專項調查，全面檢視事件發生的來龍去脈，並研擬堵塞安全缺口的具體對策；與此同時，憲兵隊也已配合警方展開大規模搜索，全力追緝仍在逃的10名囚犯。