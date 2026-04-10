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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委集體缺席軍購預算協商　顧立雄：還是希望盡速協商達成共識

▲▼國防部長顧立雄出席軍購條例朝野協商。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文預計今（10日）與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。與此同時，立院昨針對軍購特別條例排定黨團協商，國民黨團集體缺席，何時協商仍在未定之天。對此，國防部長顧立雄今（10日）受訪時表示，國防部立場還是希望在這段時間盡快協商，能夠達到共識。條例通過後還有預算案要審議，國防部的立場當然希望版本能夠得到支持，也希望能夠盡速協商。

本周軍購延期，下週委員會又排考察，會擔心協商再破局嗎？顧立雄回應，黨團協商跟委員會行程沒有一定要掛勾，應該決定會安排協商的日期，國防部立場還是希望在這段時間盡快協商，能夠達到共識。

顧立雄強調，希望大家都能夠對強化國防力量理性審議、不分朝野來支持，逐步的討論有共識條文，先把它處理好，當然最後還是希望能夠支持國防部的版本。這個部分能夠盡快進行，條例審議之後，才能夠盡快把預算書通過，盡快的能夠通過相關的預算，還是國防部最大的期望。

媒體詢問是否會覺得說拖太久了？顧立雄表示，個人當然是希望能夠盡快協商，然後取得共識，條例通過後還有預算案，希望條例盡快通過，預算案也還要再進行審議，國防部的立場當然希望版本能夠得到支持，也希望能夠盡速協商，盡速進行最後預算的審議。
 

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