民眾黨控綠性平部物化白營女性　當事人貼逐字稿反擊：睜眼說瞎話

▲性平部節目來賓發言逐字稿。（圖／翻攝吳奕萱臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨指控，民進黨性平部近日發布的Podcast影片，來賓談到女性參政笑稱「看到國民黨會覺得他們更慘，他們的女性更樣板人物，而且像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」，並把矛頭指向民進黨議員參選人吳奕萱。對此，吳奕萱9日貼出當日節目逐字稿還原對話，吳也批評，原來惡意栽贓，睜眼說瞎話，就是民眾黨的科學理性務實？替「自己的朋友」抱不平。黃國昌口中卻變成影射「民眾黨多位女性同仁」，起碼不要再斷章取義栽贓人，有點基本的良知吧。

民眾黨批評，性平部把女性在幕僚與政治工作上的轉型與成就，扭曲成「交換的產物」，這不僅僅是對民眾黨女性同仁的霸凌，更是對全台灣所有在職場上奮鬥的女性，最無情的侮辱。

對於民眾黨指控，吳奕萱表示，民眾黨人拿節目炒作，「我本來懶得理會，畢竟整段發言我根本沒說話。直到陳智菡改動發言順序、刻意栽贓，黃國昌跟進抹黑，我實在替小花媽覺得冤枉」，原來惡意栽贓，睜眼說瞎話，就是民眾黨的科學理性務實嗎？

吳奕萱指出，黃國昌最愛逐字稿，就看看小花媽發言的逐字稿，「比如說我身邊的女性出來選的時候，旁邊就有男性說：『喔，她是靠什麼，就是身體換來的。』」吳表示，小花媽分明是在點破父權結構，替「自己的朋友」抱不平。到黃國昌口中卻變成影射「民眾黨多位女性同仁」，請問黃大律師是怎麼讀出影射的？

吳奕萱表示，這麼拙劣的栽贓，就是「法條的化身」、「大法官的法官」、「正義的北極星」－黃國昌的程度嗎？民眾黨人不敢抱怨親口叫自己「五大金釵」的黨主席黃國昌、不敢抵抗黨內父權結構，反而把矛頭指向點破結構的小花媽，「典型的不敢解決問題，就解決說出問題的人」。

吳奕萱指出，如果民眾黨真的重視性別平等，請貴黨造勢場合不要找女眷穿情趣化的空姐裝跳舞，請不要找未成年女童對黃國昌跳上車舞，請在柯文哲說婦產科是在女人兩腿之間討飯吃時，你們可以制止他，「如果這些都做不到，起碼不要再斷章取義栽贓人了，有點基本的良知吧」。