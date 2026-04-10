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厄瓜多怒槓哥倫比亞！　進口關稅「翻倍至100%」5月生效

▲▼厄瓜多魯米查卡國際大橋（Rumichaca International Bridge）。（圖／路透）

▲厄瓜多邊境魯米查卡國際大橋（Rumichaca International Bridge）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多與鄰國哥倫比亞的貿易局勢急遽惡化！厄瓜多政府於9日宣布，由於不滿哥倫比亞未能確實執行邊境安全措施，決定將其進口商品的關稅稅率，從目前的50%直接翻倍調升至100%。這也是該國在短短三個月內，第三度調漲對哥倫比亞的關稅。

控哥倫比亞安保失能　厄瓜多：5月起關稅翻倍

根據《路透社》報導，厄瓜多政府在官方聲明中直言，這項主權行動是逼不得已的選擇，「在確認哥倫比亞未能採取具體且有效的邊境安全措施後，厄瓜多被迫採取行動。」聲明指出，這項高達100%的新稅率，預計將於5月1日正式生效。

事實上，厄瓜多與哥倫比亞的貿易摩擦已醞釀數月。厄瓜多早在今年1月底就先對哥國商品徵收30%關稅，隨後在2月底調升至50%，如今則一口氣加碼至100%。厄國政府強調，哥倫比亞在共同邊境打擊毒品走私的力道嚴重不足，是祭出重稅的主要原因。

緝毒、逆差爭端不斷　哥倫比亞反擊「能源斷供」

面對厄瓜多的強硬指控，哥倫比亞政府多次予以駁回，並強調其安全部隊一直與厄國合作，進行例行性的聯合緝毒行動。為了反擊厄瓜多的關稅重彈，哥國政府目前也已對部分厄瓜多商品實施報復性關稅。

兩國角力更延燒至能源領域。哥倫比亞政府目前已停止向厄瓜多售電，這對正值乾旱、水力發電大壩乾涸的厄瓜多而言，無疑是沉重打擊。此外，厄瓜多長期依賴哥倫比亞供應大量的藥品與農藥，貿易戰恐導致國內民生物資成本飆升。

貿易逆差壓力大　雙方外交部暫無回應

厄瓜多政府先前也曾提到，國內面臨嚴重的貿易逆差，也是決定調升關稅的關鍵因素之一。針對此次關稅調升，哥倫比亞商務部與外交部目前均尚未做出正式回應。

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