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分析／睽違10年國共握手　「鄭習會」今登場能否續寫「連戰2005和平之旅」

▲▼國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵，強調中華民國正統性與史實。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者任以芳／台北報導

北京人民大會堂今日（10日）上午舉行外界矚目「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文將與中共中央總書記習近平這場歷史性會見，是繼2016年「洪習會」後，國共兩黨最高領導人睽違10年的再次正式對話。放眼全球地緣政治緊繃、台海被視為「最危險地區」，這場會面將是兩岸關係試圖由冷轉暖的關鍵轉折點，鄭麗文若能成功帶回具體的民生利多，不止展現「對等、尊重與國格」，也是證明這次國共交流並非彼此「握握手、好朋友」，更是一場「誰能帶來和平」的定義權之爭。

鄭麗文21年後再訪陸「和平之旅」：以史為鑒，種下和平種子

國民黨主席鄭麗文於4月7日率領「和平之旅」訪陸團，隨行人員安排十分用心，國民黨三位副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，智庫副董事長李鴻源，中評會主席團主席蘇起、袁健生，主席特別顧問李德維，文傳會主委尹乃菁，大陸事務部主任張雅屏，青年事務發展委員會主委連勝武，發言人江怡臻，國際事務部主任董佳瑜，以及中央黨務顧問雷宏毅，共14人。

其中，前國安會秘書長，「九二共識」創始人蘇起，以期前駐美大使、藍營「知美派」之一的袁健生隨行，此安排被外界視為巧妙平衡美中關係的戰略佈局，以「九二共識」為基礎強化兩岸和平也符合美國利益與兩岸需求。

鄭麗文出發前也一再重申，這次赴陸「和平之旅」最大重點，就是讓台灣不被戰火侵犯，「保住和平就是保住台灣」。她強調，只要真心愛台灣，相信所有台灣人都希望此行能夠成功，因為「可以把全世界最危險的地方，化為全世界最安全的地方」。

到達上海後，鄭麗文也遵循歷任黨主席安排，來到中華民國的舊都南京，前往中山陵謁陵。率團登爬392級階梯代表當年中華民國全國「3億9200萬同胞」；10層平台象徵國父孫中山先生當年「十次革命」的艱難與堅定信念。

她在中山陵的祭文以民國紀年開頭，「維民國一十五年四月八日....」祭告總理，遵循連戰模式「一字不增也不減」，祭文最後以「寶島神州」畫龍點睛結尾，強調「先寶島、後神州」，把台灣人民感受與利益放前面，再與對岸談和平，有細節、有情感，顧全大局。

之後中山陵發表談話，鄭麗文提到國父孫中山創建「中華民國」及「九二共識」等內容，哽咽談及台灣在日本殖民時期的傷口，把孫中山先生「愛好自然」與習近平重視的「生態保育」連結，主張為兩岸種下「和平種子」，讓後人乘涼，也希望能為兩岸所有人種下和平的種子，這是為「鄭習會」鋪墊重點對話。

昨9日在上海洋山港感言，鄭麗文再次發表感性「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」精準安撫台灣老百姓對戰爭的恐懼，以及反擊民進黨「反中、抗中」的兩岸路線。

鄭麗文也強調，希望此行如果能帶一個禮物回去給台灣，希望這份禮物就是「和平」，這是第二次為「鄭習會」鋪墊核心對話重點。

▲▼中共中央台辦主任宋濤晚間於南京東郊國賓館紫熙樓「和平廳」宴請國民黨主席鄭麗文，於用餐前，宋濤致歡迎詞、鄭麗文致祝酒詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中共中央台辦主任宋濤不只接機、設晚宴，陪伴鄭麗文坐高鐵，展現對大陸高度重視鄭麗文一行。（圖／記者陳冠宇攝）

「 鄭習會」會見核心重點：對等、尊重與民生大禮包

睽違10年國共最高領導人終於在今10日上午會見，鄭麗文登陸首日，大陸黨媒《人民日報》旗下評論欄目「觀滄海」發文定調，鄭麗文此行不僅是時隔10年現任國民黨主席再次踏上大陸，更被視為兩岸「春暖花開」迎來「融冰時刻」，並且特地重申否定「九二共識」，就是背離一個中國原則，如果沒有「九二共識」這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。

「鄭習會」又會有哪些核心議題？首先，預測國共重申「政治基礎與共識」，國民黨立場追求兩岸和平開啟交流「刻不容緩」，同時也呼應國共兩黨堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上恢復良性對話，重新樹立交流正軌道上，重啟兩黨制度化溝通與合作。

仔細觀察陸方大陸官媒報導，過去面對民進黨表述「九二共識」、反台獨、一中原則是不變原則。鄭麗文出訪，官媒報導則全力聚焦「九二共識」以及反台獨，以「九二共識」基調來強化一中原則，多次強調「兩岸一家親」「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決自己的事。」用較感性態度來進行「一中」表述。這次國共交流對話是否在「九二共識」基礎之上，以順應現今兩岸情勢氛圍，針對「新時代的兩岸和平」，提出新的表述，值得觀察。

除了追求兩岸和平，經貿與民生「大禮包」也讓外界關注， 鄭麗文此行背負著台商與台灣農漁民的期盼。鄭麗文昨10日在上海東郊賓館與台商會見，她喊出，「過去這些年，我知道大家委屈了。但是這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候，就可以讓你們全部結束，迎來一個全新的時代。」

鄭麗文語畢，所有台商拍手叫好，有此可見從台灣2016年政黨輪替後，處於「夾心餅乾」的台商有多委屈與不滿，也是台灣農漁民、觀光等業者心聲。

外界高度期盼鄭麗文此行能重新「打通」勞損以久的兩岸經貿，對岸是否會釋出「大禮包」？包括進一步開放觀光、放寬農產品限制，或給予台商更多支持，在陸台胞更多待遇。

在軍事上面對岸是否「緩衝」空間？鄭麗文訪陸前後多次喊出「兩岸和平」 針對近期的軍事互動，鄭麗文會以方式當面表達台灣人民對和平的渴望，能否建立某種非官方的危機緩衝機制，也是觀察重點。

▼ 「鄭習會」在人民大會堂「福建廳」機率高，「武夷之春」畫作也是曝光率最高畫作之一。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 「連胡會」福建廳、武夷之春畫作 。（圖／翻攝 中新社、央視）

▲▼ 「連胡會」福建廳、武夷之春畫作 。（圖／翻攝 中新社、央視）

▲第一次「連胡會」、「連習會」都在「福建廳」。（圖／翻攝 中新社） 

「鄭習會」見面地點？「福建聽」或「東大廳」

「鄭習會」今上午將在北京人民大會堂登場，根據以往國民黨歷任黨主席與對岸最高領導人會見都是在「福建廳」，這也是在「國共交流」歷史上具有十分重要意涵的場所。

人民大會堂34個省廳裡面，「福建廳」位於人民大會堂一層北側，也是出鏡率最高的一個廳室、接待外賓最頻繁的廳室之一。其中，懸掛在「福建廳」漆畫作品《武夷之春》經常登上《央視新聞聯播》。

從2005年「連胡會」、2015年「朱習會」到2016年「洪習會」，以及2013年2月25日「連習會」首次會面，所有歷任國民黨主席都在此與中共最高領導人會面。外界預料「鄭習會」歷史性握手一刻，選擇「福建廳」大概機率高，也象徵鄭麗文重新延續當年後連戰「和平之旅」的使命。

另外，2023年「馬習二會」也在「東大廳」。「東大廳」曾見證香港、澳門回歸以及中蘇領導人鄧小平和戈巴契夫的歷史性握手。該會議位於北京人民大會堂東大廳‌，又稱‌國賓會談廳‌，位於人民大會堂二層東側，是大陸最高領導人與外國元首、政府首腦舉行正式會晤或會談的核心場所，陸方國家級外交活動場地之一。

對於這場會面，台灣內部兩樣情，民進黨持續酸諷是「統戰陷阱」「籠中訓兔」等酸言酸語，但相較與對岸「已讀不回」的惡性循環與對抗，泛藍支持者、中間選民與產業界還是對「鄭習會」抱持高度期待，「若真愛台灣，誰不希望和平？」

鄭麗文若能成功帶回具體的民生利多，不止展現「對等、尊重與國格」，預料國民黨年底縣市長選情產生強大的「紅利效應」，同時證明這次國共政黨交流並非彼此「握握手、好朋友」，更是一場「誰能帶來和平」的定義權之爭。

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