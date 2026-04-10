　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

哈根達斯雪糕買4送4、飲料零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出哈根達斯雪糕「買4送4」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末優惠，7-ELEVEN即日起至4月14日祭出哈根達斯雪糕「買4送4」，還有「黑色情人節」咖啡多杯組合。全家則有限時5天多項夯品「買1送1」；另外，萊爾富即日起至4月12日泡麵、零食與飲品多項組合價與「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 多項冰品與咖啡優惠，其中哈根達斯雪糕自即日起至4月14日「買4送4」；咖啡與茶飲則透過OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」與「一周咖啡我包辦」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11多種口味哈根達斯雪糕「買4送4」。（圖／業者提供）

●哈根達斯雪糕優惠

7-ELEVEN自即日起至4月14日祭出哈根達斯雪糕限時優惠，指定品項「買4送4」，等同8支516元（原價1,032元），平均單支約64.5元。

●OPENPOINT行動隨時取｜黑色情人節（4月10日至4月19日）

・CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶，2杯88元（每日限量1萬組）。
・CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選12杯520元（限量8萬組）。
・CITY CAFE大杯厚乳／大杯卡布奇諾，任選12杯520元（限量8萬組）。
・CITY CAFE風味熱飲（好時經典可可／香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃／鹿兒島濃焙茶），任選12杯520元（限量5萬組）。
・CITY TEA珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選14杯520元（限量5萬組）。
・CITY TEA冰淇淋紅茶，12杯520元（限量5000組）。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出黑色情人節優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜一周咖啡我包辦（4月10日至5月31日）

活動期間購買指定咖啡並轉贈，可獲得中杯精品拿鐵「買1送1」專屬連結，透過傳情小卡傳送心意。

・CITY CAFE大杯美式，7杯255元。
・CITY CAFE大杯拿鐵，7杯310元。
・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，7杯315元。
・CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，7杯235元。
・CITY PRIMA中杯精品美式，7杯420元。
・CITY PRIMA中杯精品拿鐵，7杯470元。

▼7-11自4月10日至5月31日在「OPENPOINT行動隨時取」推出一周咖啡我包辦。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店自4月10日至4月14日推出「康康5優惠」，主打零食、泡麵、飲品多項組合價與「買1送1」。

此波包括：超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、可口可樂纖維＋、悅氏Light鹼性水、農心安城湯麵，皆祭出同品項「買1送1」；零食部分，日清奶油三明治餅乾則為「加10元多1件」。

現做飲品同步推出組合價，Let’s Café特大杯美式或拿鐵「任選2杯95元」，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「2杯65元」；冰品方面，Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」。

▼全家4月10日至4月14日推出「康康5優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月12日推出「限時殺優惠」，主打泡麵、零食與飲品多項組合價與「買1送1」，還有人氣商品第2件銅板價。

●泡麵

・農心辛辣白菜風味麵，買1送1。
・農心辣白菜風味麵，買1送1。
・味味一品天香川味牛肉麵，第2件20元。

●冰品

・Niseko新雪口牛奶巧酥幸福杯，第2件10元。

●零食

・新貴派金黃焦糖花生威化棒，買1送1。
・栗香地瓜／栗子，單件特價39元。

●飲品

・純喫茶系列（481ml），任選3件49元。
・樂法來杯黃金柚蜜綠（400ml），第2件10元。
・微醉系列（350ml），任選3件82折。
・御茶園麥萃無糖麥茶（590ml），買2送1。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 1119 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE「新功能」惹怒用戶！　官方終於調整了
分析／睽違10年國共握手！「鄭習會」盼續寫2005和平之旅
伊朗前外長哈拉齊遇襲身亡！　妻子當場罹難
鄭習會今上午登場！　聚焦兩岸和平、九二共識
42.5萬人被錢香醒！　00981A首配入帳
快訊／台股大漲！　收復35K

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快閃優惠一年沒幾次！台美熱銷雙冠王*益節UC-II現折280元　會員搶買補貨

哈根達斯雪糕買4送4、飲料零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

遶境叫外送「一口吃花枝丸」銷量飆11倍　雲林最愛麵線加臭豆腐

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

【廣編】響應國際寵物日！台灣瑪氏推「買三捐一」為浪浪「添一份愛」

【廣編】RICHARD MILLE攜手Ilia Topuria　品牌登臨格鬥之巔聯袂不敗雙冠王

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

談李貞秀去留問題　柯文哲：做得好不好大家看也知道

快閃優惠一年沒幾次！台美熱銷雙冠王*益節UC-II現折280元　會員搶買補貨

哈根達斯雪糕買4送4、飲料零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

遶境叫外送「一口吃花枝丸」銷量飆11倍　雲林最愛麵線加臭豆腐

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

【廣編】響應國際寵物日！台灣瑪氏推「買三捐一」為浪浪「添一份愛」

【廣編】RICHARD MILLE攜手Ilia Topuria　品牌登臨格鬥之巔聯袂不敗雙冠王

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

繼光香香雞3款異國新品49元起　BBQ腿丁、玉米肋排限時販售

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

年輕族群自殺通報逼近4成　15至24歲居全年齡首位、 0至14歲已9%

衛福部公布去年自殺防治報告　前3季通報降8%、再自殺率仍高

村上宗隆成道奇未來目標？美媒點名接班蒙西　2028有望聯手大谷

鄭習會前發聲！　賴清德：向威權者妥協不會換來自由、更沒有和平

四寶媽曬哺乳照「要送17Pro Max」　律師示警了！有人慘噴8000元

柯文哲與民眾黨沒能通過「忠誠考核」

6品牌全台首發！台中漢神洲際26家亮點餐廳一次看　島語7月才開幕

日韓觀光客排隊搶吃！西門平替版鼎泰豐　手工現擀湯包肉汁極多

快閃優惠一年沒幾次！台美熱銷雙冠王*益節UC-II現折280元　會員搶買補貨

民眾黨控綠性平部物化白營女性　當事人貼逐字稿反擊：睜眼說瞎話

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

消費熱門新聞

家樂福推150項商品「買1送1」　愛買單筆消費滿額送9折券

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

肯德基「爆脆無骨雞腿霸」4/14上市　桶裝限定買5送1

哈根達斯雪糕買4送4、超商優惠一次看

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

快訊／家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令　每人只能買1組

遶境叫外送「一口吃花枝丸」銷量飆11倍　雲林最愛麵線加臭豆腐

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

好市多會員護照優惠「最高省1.3萬」　總裁化身黑衣人拍片揭密

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

超商推4款「冰棒套」防滴水　冰品買6件免費送

迎接吃冰季節到來，超商紛紛推出新品優惠！全家便利商店祭出「夏日盛典冰品大賞–冰友總凍員」抽抽樂，即日起至4月28日買指定冰品「任2件85折」、「任3件抽最高0元」。此外，滿3件加19元或滿6件即可免費獲得超人氣「冰棒套」，有全家藍綠條紋、台灣藍白拖等款式，套在冰棒上可防滴水凍手。

泰想出國了！萊爾富「泰國季」抽100份機票

泰想出國了！萊爾富「泰國季」抽100份機票

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

一堆假店員「送新品增粉」話術曝　7-11澄清

一堆假店員「送新品增粉」話術曝　7-11澄清

玩具總動員「爆米花痛包」登場

玩具總動員「爆米花痛包」登場

關鍵字：

超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

以色列解除緊急狀態　納坦雅胡貪腐案12日恢復審理

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

網美Coser拒付尾款！攝影師怒公開「0修圖原片」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

傳奇女伶「慘痛身世」惹淚

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

更多

最夯影音

更多
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面