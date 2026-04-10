哈根達斯雪糕買4送4、飲料零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

▲7-11推出哈根達斯雪糕「買4送4」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末優惠，7-ELEVEN即日起至4月14日祭出哈根達斯雪糕「買4送4」，還有「黑色情人節」咖啡多杯組合。全家則有限時5天多項夯品「買1送1」；另外，萊爾富即日起至4月12日泡麵、零食與飲品多項組合價與「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 多項冰品與咖啡優惠，其中哈根達斯雪糕自即日起至4月14日「買4送4」；咖啡與茶飲則透過OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」與「一周咖啡我包辦」。

▲7-11多種口味哈根達斯雪糕「買4送4」。（圖／業者提供）

●哈根達斯雪糕優惠

7-ELEVEN自即日起至4月14日祭出哈根達斯雪糕限時優惠，指定品項「買4送4」，等同8支516元（原價1,032元），平均單支約64.5元。

●OPENPOINT行動隨時取｜黑色情人節（4月10日至4月19日）

・CITY TEA黑糖粉粿蕎麥茶，2杯88元（每日限量1萬組）。

・CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選12杯520元（限量8萬組）。

・CITY CAFE大杯厚乳／大杯卡布奇諾，任選12杯520元（限量8萬組）。

・CITY CAFE風味熱飲（好時經典可可／香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃／鹿兒島濃焙茶），任選12杯520元（限量5萬組）。

・CITY TEA珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，任選14杯520元（限量5萬組）。

・CITY TEA冰淇淋紅茶，12杯520元（限量5000組）。

▼7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出黑色情人節優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取｜一周咖啡我包辦（4月10日至5月31日）



活動期間購買指定咖啡並轉贈，可獲得中杯精品拿鐵「買1送1」專屬連結，透過傳情小卡傳送心意。

・CITY CAFE大杯美式，7杯255元。

・CITY CAFE大杯拿鐵，7杯310元。

・CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，7杯315元。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，7杯235元。

・CITY PRIMA中杯精品美式，7杯420元。

・CITY PRIMA中杯精品拿鐵，7杯470元。

▼7-11自4月10日至5月31日在「OPENPOINT行動隨時取」推出一周咖啡我包辦。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店自4月10日至4月14日推出「康康5優惠」，主打零食、泡麵、飲品多項組合價與「買1送1」。

此波包括：超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、可口可樂纖維＋、悅氏Light鹼性水、農心安城湯麵，皆祭出同品項「買1送1」；零食部分，日清奶油三明治餅乾則為「加10元多1件」。

現做飲品同步推出組合價，Let’s Café特大杯美式或拿鐵「任選2杯95元」，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「2杯65元」；冰品方面，Fami!ce霜淇淋不限口味「2支55元」。

▼全家4月10日至4月14日推出「康康5優惠」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月12日推出「限時殺優惠」，主打泡麵、零食與飲品多項組合價與「買1送1」，還有人氣商品第2件銅板價。

●泡麵

・農心辛辣白菜風味麵，買1送1。

・農心辣白菜風味麵，買1送1。

・味味一品天香川味牛肉麵，第2件20元。

●冰品

・Niseko新雪口牛奶巧酥幸福杯，第2件10元。

●零食

・新貴派金黃焦糖花生威化棒，買1送1。

・栗香地瓜／栗子，單件特價39元。

●飲品

・純喫茶系列（481ml），任選3件49元。

・樂法來杯黃金柚蜜綠（400ml），第2件10元。

・微醉系列（350ml），任選3件82折。

・御茶園麥萃無糖麥茶（590ml），買2送1。