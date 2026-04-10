趁鄰居下樓喊「要從後面尻你」　桃園男辯開玩笑仍被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）與A男是鄰居，雙方之間有糾紛，去年3月兩人在樓梯間相遇，他在A男下樓時說出「我要從後面尻你」，結果反而害自己挨告。雖然阿豪辯稱只是開玩笑，但桃園地院法官沒有採信，日前仍依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲阿豪在鄰居A男下樓時，說出「我要從後面尻你」，因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪先前因懷疑A男檢舉交通違規、不滿指控他製造噪音等問題，雙方早已存在糾紛，去年3月兩人在樓梯間相遇，他覺得A男示意讓他先走的行為過於做作、偽善，竟趁A男經過時說出「我要從後面尻你」等話。

A男表示，當時他準備要下樓梯，阿豪說要從後面尻他，如果真的被打到，從樓梯跌下來一定會骨折或受傷，所以他當下很緊張、害怕，只想趕快離開。而阿豪則否認恐嚇，辯稱自己只是開玩笑。

桃園地院法官認為，在阿豪的言論中，「尻」帶有打、攻擊的意思，而且他和A男素有糾紛，又是在A男準備下樓時說出上述話語，確實足以令人感覺身體受到威脅，客觀上足以使人心生畏懼而有不安全的感覺。

最終，法官沒有採信阿豪的說詞，考量到他始終否認犯行，至今仍未獲得A男原諒等犯後態度，加上A男在法院審理中請求從重量刑，於是犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役10日，得易科罰金1萬元。全案仍可上訴。