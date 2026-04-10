父女過斑馬線！拖吊車直直衝過來驚悚畫面曝　2人當街拉扯互告

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉清明連假第一天發生一起驚險事件，一名男子帶著家人走路正要過斑馬線，卻差點被一輛左轉的拖吊車撞上，男子氣得當場與司機理論，雙方從口角衝突演變成拉扯，最後互告傷害。而拖吊車司機因為未禮讓行人，恐怕得吃上最高6000元的罰單。

▲爸爸帶女兒走斑馬線，拖吊車左轉未減速差點撞上。（圖／民眾提供）

男子近日在社群平台Thread上PO文，痛訴自己帶小孩過馬路差點被撞死，對方還動手打人，事件發生在4月3日晚間8點左右，地點在彰化縣福興鄉彰鹿路七段。當時該名爸爸牽著女兒，一家4人綠燈走在斑馬線上過馬路，沒想到一輛左轉拖吊車，不但沒有減速，也沒有禮讓行人。

▲爸爸帶女兒走斑馬線，拖吊車左轉未減速差點撞上。（圖／民眾提供）

直到男子驚嚇中大喊一聲，司機才緊急煞車，場面非常驚險，男子氣不過，走到駕駛座旁對著車窗怒罵司機，司機也立刻下車回嗆，雙方就在馬路邊發生激烈口角與拉扯。

鹿港警分局表示，當事男子在事發當晚就向福興分駐所報案，提告司機傷害與毀損，拖吊車司機也反控男子傷害。警方已通知雙方到案製作筆錄，全案依傷害等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。此外，針對拖吊車司機在路口轉彎時未暫停禮讓行人，警方也將依《道路交通管理處罰條例》開罰，罰鍰金額從1200元到最高6000元不等。