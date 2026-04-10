川普才勸低調點！　納坦雅胡：沒停火這回事

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

以色列與真主黨（Hezbollah）的衝突局勢陷入膠著。儘管美國總統川普（Donald Trump）透露，他已要求以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在軍事行動上「低調一點」，但納坦雅胡隨即發表強硬談話，直言黎巴嫩目前根本沒有停火這回事，以軍將持續重拳打擊真主黨，直到恢復國家安全為止。

納坦雅胡強硬表態：黎巴嫩沒有停火

根據CNN報導，納坦雅胡於9日晚間發布的一段影片中明確表示，「我想告訴各位：黎巴嫩目前沒有停火。我們正持續強力打擊真主黨，在恢復各位的安全之前，我們絕不罷手。」

納坦雅胡指出，他已指示內閣與黎巴嫩政府展開直接談判，目標是解除真主黨武裝，並尋求達成一項「具歷史意義且永續的和平協議」。他更強調，自己過去已促成四項與阿拉伯國家的和平協議，未來也打算達成更多。

川普才剛勸低調：以為以方正縮減規模

然而，這番言論顯然與川普的認知有所落差。川普9日接受NBC專訪時表示，他曾與納坦雅胡通話，要求以色列在黎巴嫩的軍事行動中「低調一點」。

川普指出，「我跟比比（Bibi，納坦雅胡綽號）聊過，他會放低姿態。我只是覺得我們必須稍微低調一點。」他還提到，他相信以色列正在「縮減」在黎巴嫩的行動規模。

CNN先前也報導，川普在8日的通話中，確實要求納坦雅胡縮減攻擊，並針對解除真主黨武裝與黎國政府談判。

談判與砲火並行？ 黎巴嫩：火網下拒絕協商

兩名以色列消息人士向CNN透露，隨著談判展開，以色列計畫減緩對黎巴嫩的攻擊，但目前尚不清楚實務上會如何執行。針對以色列提出的直接對談計畫，一名黎巴嫩官員斷然拒絕，強調在以色列的火網之下，雙方「不會有任何談判」。

就在政治角力的同時，軍事行動並未停歇。以色列軍方週四持續對黎巴嫩發動空襲，並對貝魯特（Beirut）南部的部分地區發布了新的撤離命令。

戰爭最大波襲擊 死亡人數已破300人

根據黎巴嫩衛生部最新統計，以色列在週三發動了自開戰以來最大規模的空襲，導致全國超過300人死亡、1150人受傷。以色列方面則聲稱，攻擊目標是真主黨的100個指揮中心與軍事據點。