習近平：兩岸同胞都是一家人　把未來牢牢掌握在中國人手中

▲鄭麗文和習近平舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸進行「2026和平之旅」，今（10）日上午11時進入重頭戲，即與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。對於兩岸關係，習近平強調，兩岸同胞都是中國人、一家人；大陸願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。

習近平表示，中國國民黨訪問團的各位同胞、朋友，大家好，很高興在春暖花開之際同大家見面，昨天還是清明時節雨紛紛，今天是陽光明媚的天氣，很高興和大家見面。時隔10年，我們兩黨的領導人在此，很快一下就10年，上次誰在這裡？（國民黨副主席張榮恭舉手）這個對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。

習近平指出，首先我代表中共中央對鄭麗文主席率團來訪表示歡迎，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族是有著5000多年文明史的偉大民族，包括台灣同胞在內的各族人民，共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息，中華文明綿延不斷，儘管歷經滄桑，台灣同胞卻始終不忘根在大陸、心向祖國、魂繫中華。

習近平說，即使在台灣被侵佔的那段苦難歲月，台灣同胞依然保持強烈的中華民族意識和牢固的中華文化情感，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。

習近平提到，中華兒女共同擁有了中華根、中華魂，源於血脈、植根歷史、鑄於心中，不會忘卻不可磨滅。當前世界百年變局加速演進，但無論國際形勢、台海局勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心，

習近平指出，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人、一家人，要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。

習近平強調，我們願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、社會各界人士一道加強交流對話，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中。