快訊／歷史性「鄭習會」正式登場！　會晤採「5對5」形式

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，今（10）日上午11時於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。這是自2016年時任國民黨主席洪秀柱與習近平會晤之後，相隔十年國共領導人再次聚首。值得注意的是，在兩年前的同一天（2024年4月10日），馬習二會也在人民大會堂東大廳舉行，「接棒」、「傳承」意味濃厚。

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

過去歷次國共領導人於北京會晤時，皆在人民大會堂福建廳舉行，從「連胡會」、「吳胡會」、「朱習會」到「洪習會」皆無例外。因此這次鄭習會算是開先例在東大廳舉行，格外特殊。當年馬習二會（馬英九當時非國民黨主席）在東大廳舉行時，港媒以「最高規格安排」來形容，並表示「出乎許多人的意料之外」。

習近平和鄭麗文先後發表開場講話之後，隨即舉行閉門會談。這次會晤採5對5形式，坐在會議桌左側的是國民黨人士，除了鄭麗文，還有副主席蕭旭岑、副主席李乾龍、副主席張榮恭、國民黨智庫副董事長李鴻源。訪問團其他人員則坐於一旁。

中共方面坐在會議桌右邊，除了習近平，還有中央委員兼發改委黨委書記鄭柵潔、政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局常委兼政協主席王滬寧，以及中台辦主任宋濤。

這場歷史性會晤，大陸方面保密到家，僅通知記者今日上午9時至國台辦所在的廣安大廈西門集合，隻字未提採訪活動為何，以及活動的具體時間地點。大陸官媒也未對鄭習會的舉行進行提前預告。媒體於9時50分左右進入人民大會堂等候採訪。

今日下午2時，鄭麗文將親率訪問團於北京的中國大飯店舉行記者會，說明鄭習會閉門會談內容，並接受媒體提問。