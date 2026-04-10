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白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

▲雲林北港即將迎來白沙屯媽祖徒步進香，鄰近的北港國中與南陽國小將停課應對至少45萬人流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲白沙屯媽祖徒步進香，將在本月13日登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖遶境將於13日（農曆2月26日）登場，粉紅超跑將於凌晨起駕，展開8天7夜行程。相較去年有不少熱心信眾開車，免費載香燈腳一程，但今年湧現取消浪潮，原因除了交通法規趨嚴，還有人不滿被當「計程車」指定送達地點，「拒絕了還一直拜託」。

警方加強取締違規　熱心信眾紛紛取消「累了請上車」

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有信徒先後在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，談到今年白沙屯媽祖進香期間，警方將加強取締交通違規，還特別呼籲「不要搭乘貨車後車斗」，因此經過慎重考慮，決定今年取消「累了請上車」，改為徒步自由行。

被當免費計程車指定送站　男信眾直言「真的很難溝通」

無獨有偶，一名男信眾也發文指出，今年累了，不會再響應「累了請上車」，主因是去年被當成計程車，要求送高鐵站或是車站，即便他婉言拒絕，還是一直被拜託，「真的很難溝通，所以我也不再參與了。」

▲▼白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

▲「累了請上車」頻傳取消，男信眾直言「被當計程車」。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

多數網友支持取消　喊話導正把進香當遠足的歪風

許多網友看完大多支持，「謝謝以前的付出，人心變了，法規存在，不要跟荷包過不去」、「感謝您也取消了！說實話，這幾年看到的亂象就是太多『累了請上車』，導致一堆人當遠足一樣，上車休息下車吃飯，沿途塞車也卡住當地人初入口」、「這樣就對了，歪風真的要導正，不然一堆跟風仔，從頭到尾都坐車」、「沒有累了請上車，只有累了請回家」。

另有人質疑帳號真實性　批刻意帶風向製造論戰

不過，也有人質疑其中一名發文者的帳號真實性，「4/9號加入？休士頓？我笑了」、「盜圖機器人，還住在休士頓？」、「網軍側翼？真正在徒步的香燈腳不會想多餘的事，真的累了不想開，低調不開就好，無須刻意張揚」、「我們沒有進香到休士頓唷，越來越多人貼這類論戰文，真的沒必要」引發關注。

 
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