快訊／伊朗新領袖誓言「為父復仇」　宣布荷莫茲進入管理新階段

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗現任最高領導人穆吉塔巴發表強硬聲明，強調將堅定為其父親及戰爭中喪生的同胞復仇，並要求美國針對戰爭損失支付賠償金與撫卹金。儘管外界對於他的健康狀況與行蹤充滿猜測，但該份代讀聲明同時宣布，伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管控將進入「新階段」。

誓言為父復仇 要求美國支付戰爭賠償

根據《每日電信報》報導，這份聲明由相關管道代為發布，穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）堅決要為死於戰爭的父親，以及所有在伊美戰爭中犧牲的人討回公道，「我們絕對會針對遭受的所有損失尋求賠償，並為這場戰爭中的烈士爭取撫卹金，同時也為傷者要求補償。」

穆吉塔巴是前領導人哈米尼（Ali Khamenei）之子。他在40天前的空襲行動中也同樣受傷，自該場戰爭爆發後，他便再也沒有在公開場合露面。

荷莫茲管控進入「新階段」 官員：領導人健康無虞

除了復仇宣言，穆吉塔巴也在聲明中提到，伊朗將把關鍵航道荷莫茲海峽的管理「帶入一個新階段」。

雖然根據伊朗與美國之間簽署、目前極為脆弱的兩週停火協議，德黑蘭當局理應重新開放這條關鍵航道，但由於以色列與黎巴嫩真主黨之間的戰火持續，該海峽目前對海上航運基本上仍維持封閉狀態。

針對外界不斷揣測其健康狀況與下落，伊朗官員今則嚴正駁斥，強調穆吉塔巴目前身體完全康復，且強調他依然掌控全局。