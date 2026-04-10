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美伊停火後首見！　第一艘「非伊朗油輪」闖關荷莫茲海峽

▲▼油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

▲油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美、伊雙方宣布達成兩週的脆弱停火協議後，緊繃的中東局勢出現一絲曙光。根據船舶追蹤網站MarineTraffic的最新監測數據顯示，自停火協議於週三（8日）生效以來，首艘「非伊朗籍」油輪已於9日順利航經戰略要衝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），為該地區的航運復甦開出第一槍。

停火後第一艘！加彭籍油輪「MSG號」載重油赴印

根據《法新社》與MarineTraffic觀測，這艘掛著非洲國家加彭國旗的油輪「MSG號」，於9日載著約7000公噸的阿拉伯聯合大公國燃油，穿過這條全球最重要的戰略水道。資料顯示，該船在通過荷莫茲海峽後，目前正航向印度的皮帕瓦夫港（Aegis Pipavav）。

事實上，自今年2月28日美、以聯手對伊朗發動攻擊以來，這條掌控全球能源命脈的水道便遭到伊朗軍方嚴格限制。統計顯示，從3月1日到4月8日間，雖有315架次的大宗物資運輸船通過，但大多是往東航向阿曼灣（Gulf of Oman）的油氣船。

航運尚未全面重啟　每日通行量僅剩一成

雖然MSG號的通過具有指標意義，但數據分析顯示，這條關鍵航道距離「恢復常態」仍有一大段距離。

MarineTraffic的母公司、航運數據分析機構Kpler指出，停火協議生效至今，僅有另外2艘掛著伊朗國旗的油輪以及6艘散裝輪通過，顯示海峽尚未真正重新開放。

若對比和平時期的數據，落差更是驚人。根據航運產業情報網站《勞氏日報》（Lloyd's List）資料，荷莫茲海峽在和平時期每日平均有120艘船隻通行，佔全球約五分之一的原油與液化天然氣（LNG）運輸量。

分析師：若停火能持續　運能仍面臨「極限受限」

對於未來的航運展望，Kpler分析師蘇巴西奇（Ana Subasic）持謹慎態度。她指出，即便停火協議能夠維持，預計海峽的通行能力仍會被限制在每天最多10到15個航次。

目前的現況顯示，能通過該海峽的船隻基本僅限於往返伊朗的船隻，以及隸屬於對伊朗「非敵對國家」的船隻

儘管9日還有十幾艘船隻（包含另一艘滿載油輪）排隊準備通過，顯示流量有些微回升，但與停火前一週相比並無實質變化，這條能源咽喉的警報恐尚未完全解除。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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