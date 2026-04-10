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美官員：以色列、黎巴嫩下週赴美進行停火談判

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務院官員9日證實，以色列與黎巴嫩預計於下週前往華盛頓，針對當前的停火談判進行會談。然而，隨著以軍發動大規模轟炸，且黎巴嫩真主黨強硬拒絕直接對話，這場談判的前景仍充滿變數。

美官員證實：下週於華府進行以黎談判

綜合外媒報導，美國國務院一名官員表示，華府將於下週主持一場會議，邀請以色列與黎巴嫩代表共同討論持續進行中的停火協商。此前，外界對於黎巴嫩真主黨（Hezbollah）戰事擴大深感憂慮，擔心此舉會導致美國與伊朗好不容易達成的停火協議宣告瓦解。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已於今日早些時候向內閣下達指示，要求尋求與黎巴嫩展開直接談判，並將「解除真主黨武裝」列為首要推動目標。

黎巴嫩開出談判前提　真主黨強硬拒絕

儘管美方釋出談判消息，但黎巴嫩方面的態度顯得保守。一名黎巴嫩政府官員匿名透露，在與以色列展開任何形式的對話之前，必須先達成正式停火。目前，以色列與黎巴嫩官方皆尚未對外公開證實下週的華府會談。

真主黨的立場則更為強硬。一名真主黨籍國會議員重申，組織絕對拒絕與以色列進行任何直接談判；與此同時，真主黨宣稱今日已再次向以色列境內發射火箭彈，以行動表達對抗決心。

戰火升級　以軍對貝魯特發布疏散令

就在談判消息傳出的同時，前線戰況卻益發激烈。以色列8日對黎巴嫩發動了自3月初戰事爆發以來最猛烈的空襲，造成數百人傷亡。這場空襲距離美伊停火生效僅不到48小時，嚴重衝擊區域穩定。

以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）今日視察位於黎巴嫩境內的地面部隊時指出，真主黨在昨天的轟炸中已「遭受重創」。以軍隨後也對黎巴嫩首都貝魯特南郊發布新的疏散指令，準備攻擊真主黨的發射據點，並警告以色列民眾需防範真主黨在未來數小時內發動更大規模的攻勢。

國際高度關切　伊朗總統：週末談判已無意義

針對黎南情勢，國際社會紛紛表達關切。歐盟、俄羅斯與土耳其均呼籲將現有的停火協議擴及黎巴嫩。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，德方對黎南局勢深感不安，這與法、英兩國的立場一致。

伊朗方面則反應激烈。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）強調，黎巴嫩是停火協議中不可分割的一部分。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則直言，以色列對黎巴嫩的持續打擊，已讓伊朗原定本週末在巴基斯坦與美方特使進行的談判變得「毫無意義」。

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