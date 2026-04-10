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社會 社會焦點 保障人權

妻控尪外遇「房間找到女性內衣褲」　求償60萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女性友人小美（化名）發展出婚外情，她不僅發現兩人同居，甚至還在房間內找到不屬於她的女性內衣褲，憤而決定對兩人提告求償60萬元。不過，法官日前審理之後，認為阿強和小美應當只是房東房客關係，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲人妻指控阿強在婚姻關係存續期間與小美同居，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強在婚姻關係存續期間（現已離婚）與小美同居，她經朋友告知，才知道小美竟以女主人自居，於是在2023年3月前往阿強的住處一探究竟，沒想到竟在二樓房間發現不屬於她的內衣褲，還有鞋子、牙刷等盥洗用具，阿強甚至承認和小美是「一起睡覺的朋友」，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

但阿強辯稱，他和妻子婚後感情不佳，早已分居多年，平時幾乎沒有聯絡，他和小美則是結拜兄妹關係，毫無男女之情，更沒有說過「一起睡覺的朋友」等話；至於家中為何會有小美的私人物品，他表示，小美因故需要頻繁往返南北，才會向他承租二樓的房間，房間中留有生活物品，自屬合理。

小美也表示，她平時居住在北部，因為家人生病加上工作需求，開始頻繁往返南北，所以決定向阿強租房，當作休息地點，兩人使用的房間不同，並非同居關係。

法官表示，阿強和小美主張兩人是朋友、房東房客關係，並提出房屋租賃契約書等證據，還有陪同簽約、看房的兩名證人為證；而人妻提出的譯文證據中，只有質疑言詞，阿強並未親口說出「和小美是一起睡覺的朋友」等話。

法官進一步指出，人妻的友人雖然也有出面證述，但他說小美自稱女主人等事情，經查也是從他人口中聽來的，況且他與阿強、小美之間存有糾紛，證述是否可採，顯然有疑。

法官認為，本案尚無足夠證據可以證明阿強和小美存在不正常往來關係，最終裁定駁回人妻的訴求。全案仍可上訴。

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