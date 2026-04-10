范斯11日與伊朗談判　川普：對協議非常有信心

▲美國副總統范斯預計於4月11日在巴基斯坦與伊朗代表展開高層會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美伊局勢在開戰近六週後迎來關鍵轉機！美國總統川普（Donald Trump）9日接受美媒訪問時透露，他對於美伊達成和平協議感到「非常樂觀」，並指出以色列將會「收斂」在黎巴嫩的軍事行動。目前由副總統范斯（JD Vance）率領的高階代表團已整裝待發，預計於4月11日在巴基斯坦與伊朗代表展開高層會談。

川普：伊朗私下「理性多了」 不談判後果會很慘

川普9日接受NBC電話訪問時直言，儘管雙方在媒體前劍拔弩張，但伊朗領導人私底下的態度完全不同，「他們在見面時談話的樣子，比對媒體說的要理性多了。他們正同意所有必須同意的事。別忘了，他們已經被征服，現在根本沒有軍隊。」

雖然川普對談判前景感到樂觀，但他也不忘軟硬兼施，發出嚴厲警告表示，如果伊朗拒絕達成協議，接下來的處境將會「非常痛苦」。

范斯4/11坐鎮伊斯蘭馬巴德 庫許納也入列

這場備受矚目的和平會談預計11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。副總統范斯將帶領外交代表團出席，成員還包括白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

據知情人士透露，范斯過去兩週一直與巴基斯坦中間人保持密切聯繫，川普也指示范斯傳達明確訊息，就是美國對停火持開放態度，但前提是必須滿足美方要求。

范斯更強硬表態，川普的耐心有限，若德黑蘭遲遲不簽字，美國已準備好打擊尚未動手過的目標。目前巴基斯坦當局已在當地部署數百名警力與準軍事部隊，全面升級維安。

憂協議破局 川普致電納坦雅胡：請「低調收斂」

就在談判前夕，以色列對黎巴嫩南部的持續轟炸成為最大變數。為確保週六會談順利，川普在週三親自致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），要求以軍放慢攻擊節奏。

川普表示：「我跟比比（Bibi，納坦雅胡暱稱）談過了，他會保持低調。我認為我們現在必須稍微收斂一點。」儘管納坦雅胡在公開聲明中仍強調會持續強力打擊真主黨（Hezbollah），並稱黎巴嫩不屬於停火範圍，但川普向媒體證實，以色列正逐步「縮減」在黎巴嫩的行動。

「荷莫茲海峽」開通假象？ 范斯：不放行就開戰

除了黎巴嫩戰事，另一大爭議點在於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行權。川普7日曾威脅，若伊朗不開放這條關鍵航道，「整個文明將在今晚滅亡」。雖然目前處於兩週暫時停火期，但數據顯示，8日僅有5艘散裝貨輪通過，完全沒有任何油輪或天然氣船。

阿拉伯聯合大公國（UAE）工業部長賈比爾（Sultan Ahmed Al-Jaber）痛批，海峽根本沒有真正開放，通行仍受到嚴格管控。范斯也對此撂下狠話，強調若伊朗不兌現重開海峽的承諾，「戰爭將會重啟」，總統絕不會坐視不管。