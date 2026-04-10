美第一夫人「切割淫魔」否認牽線川普：跟先生是偶遇

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）週四在白宮大廳發表聲明，強硬駁斥與已故性犯罪者艾普斯坦有任何私交，更直指相關傳聞是惡意誹謗，並呼籲國會應召開公聽會，讓受害倖存者能公開講述真相，使證據永久列入國家紀錄。

澄清偶遇並非好友關係

梅蘭妮亞在演說中特別澄清，她與艾普斯坦或社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）從未建立私人關係。針對外界傳聞艾普斯坦是她與丈夫的牽線人，她反駁兩人是在1998年偶然相遇，直到2000年才初次見到艾普斯坦。由於紐約與棕櫚灘的社交圈重疊，確實曾受邀出席同場派對，但雙方絕非朋友。

▲第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

她更明確表示，自己從未搭乘過對方的私人飛機，也從未前往其私人島嶼。至於司法部文件中流出的一封2002年電郵，梅蘭妮亞解釋那僅是對麥克斯威爾的禮貌性回覆，屬於隨性的社交往來，並不代表兩人熟識。她強調自己的名字從未出現在任何法庭證詞或 FBI 調查中，對於虐待行為更是一無所知。梅蘭妮亞也展現強硬立場，要求國會提供倖存者宣誓作證的權利。她認為只有透過公開聽證會，公眾才能獲得真正的真相。