今像初夏紫外線爆表！　專家曝陰天也可能「曬傷」

▲今天熱如初夏，各地紫外線爆表。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

紫外線爆表！氣象專家林得恩表示，今天（10日）全台各地晴到多雲，最高溫31至33度，局部地區會再高1至2度，但中午前後紫外線偏強可能過量，外出務必做好防曬。另外，需留意「紫外線散射」，即便陰天也可能會「曬傷」。

晴熱如初夏 白天溫暖悶熱

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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今天環境水氣減少，台灣各地大多為晴到多雲，午後僅山區有零星短暫陣雨天氣；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地最高溫可以來到31至33度，局部地區還可能再高個1至2度，彷若初夏。

紫外線散射 陰天也能曬傷

林得恩提醒，中午前後紫外線偏強，可達過量等級，外出活動請先做好防曬，並多補充水分。另外，紫外線還有散射問題，常是造成「陰天也會曬傷、在遮蔽物下仍被照射」的主因之一，因為紫外線會從「各個方向」到達人體表面，即使在陰影、多雲或高山、海灘等情境下，仍有50–80％UV強度，若單靠直射陽光的防護，防曬往往不足。

林得恩建議，即使在陰天外出，防曬也要做好、做滿，可穿戴防曬衣、寬邊帽、太陽眼鏡及衣物防護，這是防曬效果最穩定的選擇。另一方面，行動上可選擇密集建築或厚遮陽棚遮蔽，外出避開上午10點到下午2點的高風險時段，可有效防曬。